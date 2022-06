Южнокорейская финансовая группа заинтересована в выходе на рынок Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией группы BNK Financial Group во главе с членом Совета Директоров BNK Financial Group – исполнительным директором BNK Capital Ли Ду-Хо.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе переговоров детально обсуждены вопросы инвестиционных планов компании относительно вхождения на банковско-финансовый рынок Узбекистана. Иностранная сторона подробно представила информацию о деятельности компании и опыте работы в международном масштабе.

BNK Financial Group - южнокорейская финансовая группа, состоящая из «Busan Bank», «Kyongnam Bank», «BNK Capital» и других финансовых компаний, образована в 2011 г. в г.Пусан (Южная Корея). BNK Financial Group имеет 379 филиалов и 114 отделений в Южной Корее, а также 28 филиалов и 3 представительства за рубежом. Активы BNK Financial Group составляют более 100 миллиардов долларов.

В контексте взаимного интереса особое внимание на встрече было уделено предметному обсуждению законодательной базы Узбекистана, закрепляющей защиту прав иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность на территории страны.

По итогам переговоров стороны условились провести ряд новых встреч, цель которых в конструктивном диалоге помочь финансовой группе Южной Кореи выйти на рынок Узбекистана. Для этого будет выработан совместный план взаимодействия.