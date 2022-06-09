В Узбекистане введены в эксплуатацию новые тепловые электростанции

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года в Узбекистане введены в эксплуатацию 5 новых тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 1154 МВт и 1 солнечная фотоэлектрическая станция (ФЭС) мощностью 100 МВт, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

Данные 6 электростанций в совокупности вырабатывают 9,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

При этом оснащенность новых электростанций энергосберегающим оборудованием позволит сэкономить 1 миллиард 353 миллиона кубометров природного газа в год - по сравнению с тем объемом природного газа, который необходим для выработки такого же количества электроэнергии станциям построенным ранее.

В число 6 станций, сданных в январе-мае 2022 года входят:

1. Газопоршневая ТЭС мощностью 270 МВт построенная в Бухарском районе Бухарской области;

2. Парогазовая установка мощностью 240 МВт в Кибрайском районе Ташкентской области;

3. Тепловая электростанция мощностью 174 МВт в Янгиарыкском районе Хорезмской области;

4. Газопоршневая ТЭС мощностью 230 МВт в Кибрайском районе Ташкентской области;

5. Современная теплоэлектростанция мошностью 240 МВт в Кибрайском районе Ташкентской области;

6. Солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 мегаватт, введенная в эксплуатацию в Нурабадском районе Самаркандской области.

При строительстве новых электростанций было создано 3 260 рабочих мест, в результате их ввода в эксплуатацию – 445 новых рабочих мест.

До конца текущего года в Хавасском районе Сырдарьинской области планируется ввести в эксплуатацию ещё одну новую ТЭС мощностью 220 МВт, которая станет седьмой новой электростанцией, запущенной в 2022 году.