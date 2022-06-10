Импорт товаров и услуг в Узбекистане значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2022 года Узбекистан увеличил импорт товаров и услуг на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,1 миллиарда долларов) - до 10,1 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
По данным ведомства, узбекский импорт из стран СНГ в указанный период составил 3,7 миллиарда долларов, а из остальных стран – 6,4 миллиарда долларов.
В январе - апреле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 61,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,6 миллиарда долларов) - до 17,2 миллиарда долларов.
Узбекский импорт по видам товаров и услуг в январе-апреле 2022 года:
|
Виды товаров и услуг
|
Объем импорта
(в млн долларов)
|
Товары химпрома и изделия из них
|
1662,5
|
Черные металлы
|
725
|
Цветные металлы
|
138,9
|
Энергетика и нефтепродукты
|
526,9
|
Машины и оборудование
|
3954,5
|
Продукты питания
|
1247
|
Строительство
|
26,4
|
Транспорт
|
102,9
|
Другие услуги
|
168,7
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