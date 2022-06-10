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Импорт товаров и услуг в Узбекистане значительно вырос за год

Узбекистан Материалы 10 июня 2022 10:12
Импорт товаров и услуг в Узбекистане значительно вырос за год

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2022 года Узбекистан увеличил импорт товаров и услуг на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,1 миллиарда долларов) - до 10,1 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, узбекский импорт из стран СНГ в указанный период составил 3,7 миллиарда долларов, а из остальных стран – 6,4 миллиарда долларов.

В январе - апреле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 61,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,6 миллиарда долларов) - до 17,2 миллиарда долларов.

Узбекский импорт по видам товаров и услуг в январе-апреле 2022 года:

Виды товаров и услуг

Объем импорта

(в млн долларов)

Товары химпрома и изделия из них

1662,5

Черные металлы

725

Цветные металлы

138,9

Энергетика и нефтепродукты

526,9

Машины и оборудование

3954,5

Продукты питания

1247

Строительство

26,4

Транспорт

102,9

Другие услуги

168,7

Twitter: @NatavanRzayeva5

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