Импорт товаров и услуг в Узбекистане значительно вырос за год

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2022 года Узбекистан увеличил импорт товаров и услуг на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7,1 миллиарда долларов) - до 10,1 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, узбекский импорт из стран СНГ в указанный период составил 3,7 миллиарда долларов, а из остальных стран – 6,4 миллиарда долларов.

В январе - апреле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 61,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (10,6 миллиарда долларов) - до 17,2 миллиарда долларов.

Узбекский импорт по видам товаров и услуг в январе-апреле 2022 года:

Виды товаров и услуг Объем импорта (в млн долларов) Товары химпрома и изделия из них 1662,5 Черные металлы 725 Цветные металлы 138,9 Энергетика и нефтепродукты 526,9 Машины и оборудование 3954,5 Продукты питания 1247 Строительство 26,4 Транспорт 102,9 Другие услуги 168,7

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