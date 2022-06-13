Объем оказанных населению Узбекистана услуг вырос за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года в Узбекистане объем оказанных населению услуг вырос на 24,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (81,9 триллиона сумов, или 7,4 миллиарда долларов) - до 101,8 триллиона сумов (9,2 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в общем объеме оказанных услуг доля финансовых услуг составила 25 процентов, услуг торговли - 24,7 процента, транспорта – 21,4 процента, связи и информации - 6,2 процента, образования - 3,9 процента.

Объем услуг связи и информации в указанный период составил 6,3 триллиона сумов (575,1 миллиона долларов), транспортных услуг – 21,8 триллиона сумов (1,9 миллиарда долларов), услуг торговли – 25,1 триллиона сумов (2,3 миллиарда долларов), финансовых услуг – 25,4 триллиона сумов (2,3 миллиарда долларов), услуг в сфере здравоохранения – 1,8 триллиона сумов (163,2 миллиона долларов).

В январе - апреле 2022 года наибольший объем услуг населению пришелся на город Ташкент, а также Ташкентскую область, наименьший - на Сырдарьинскую область.

В указанный период объем оказанных услуг на душу населения в Узбекистане составил 2,9 миллиона сумов (261,5 доллара).

Twitter: @NatavanRzayeva5