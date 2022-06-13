Французская Alstom намерена поддержать развитие общественного транспорта в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Французская Alstom может реализовать проект по поддержке развития городского общественного транспорта в Узбекистане, сказал Trend менеджер по развитию бизнеса Alstom в Узбекистане Равшан Усманов.

"Мы следим за развитием городского транспорта в Узбекистане. Ташкент - красивый город, который развивается день ото дня и привлекает иностранных и местных инвесторов. Мы будем рады внести свой вклад в развитие транспортного потенциала города", - сказал Усманов.

Alstom разрабатывает и продает мобильные решения, обеспечивающие устойчивую основу для будущего транспорта. От высокоскоростных поездов, метро, монорельсов, трамваев до готовых систем, услуг, инфраструктуры, сигнализации и цифровой мобильности - Alstom предлагает своим клиентам самый широкий ассортимент в отрасли.

"Alstom серьезно подходит к проектам, начиная с ранних стадий разработки и завершая успешным вводом в эксплуатацию безопасного, современного, удобного, экологически чистого и устойчивого общественного транспорта, такого как трамвай", - сказал Усманов.

Он добавил, что в случае необходимости Alstom создаст совместное предприятие в Узбекистане для поддержки своих клиентов на долгосрочной основе в рамках проекта.