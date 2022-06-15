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Возобновляется ж/д сообщение по маршруту Ташкент-Самара-Ташкент

Узбекистан Материалы 15 июня 2022 12:46
Возобновляется ж/д сообщение по маршруту Ташкент-Самара-Ташкент

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - С 23 июня 2022 года возобновляется функционирование пассажирского поезда по маршруту Ташкент-Самара-Ташкент.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу "Узбекистон темир йуллари".

Отправка поезда с железнодорожного вокзала “Ташкент-Центральный” запланирована по четвергам в 19:05, а прибытие в Самару - в субботу в 18:14.

Отмечается, что поезд по маршруту Самара-Ташкент будет отправляться по воскресеньям в 16:11 и прибывать во вторник в 16:56 на вокзал “Ташкент-Центральный”.

Для более подробной информации необходимо обращаться в справочное бюро "Узбекистон темир йуллари" по короткому номеру телефона 1005.

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