В Узбекистане разработаны генеральные планы 118 городов из существующих 120

Также разработаны генеральные планы 214 махаллей. Генпланы еще 108 махаллей будут завершены к концу текущего года. Об этом сообщено на пресс-конференции в АИМК при участии заместителей министра строительства, международных экспертов и должностных лиц, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В сотрудничестве с Турцией создана «Hayot laboratorya», где используя современные программные продукты разрабатываются градостроительные документы городов Янги Тошкент, Янги Наманган и Янги Олмалык.

На государственном унитарном предприятии «ТошкентбошпланЛИТИ» начаты практические работы по подготовке генерального плана города Ташкента.

Проведена инвентаризация обеспеченности населенных пунктов социально-бытовыми, дорожными и транспортными объектами, инженерной инфраструктурой. В соответствии с этим подготовлен проект программы на 2023-2027 годы.