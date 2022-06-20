Конституционные реформы в Узбекистане - веление избирателей и требование времени

В жизни парламента нашей страны прошедшая неделя стала насыщенной важнейшими событиями, имеющими огромное значение для устойчивого развития и укрепления конституционно-правовых основ, осуществляемых в стране масштабных и стремительных демократических преобразований по строительству Нового Узбекистана и формированию третьего Ренессанса.

Так, 16 мая состоялись отдельные заседания крупнейших фракций в Законодательной палате Олий Мажлиса - УзЛиДеП и ДП «Миллий тикланиш», 17 мая - их совместное заседание, посвященные осуществлению конституционных реформ в нашей стране и внесению данного вопроса на рассмотрение Кенгашей палат Олий Мажлиса.

20 мая проведено совместное заседание Кенгашей Сената и Законодательной палаты парламента. Была создана Конституционная комиссия по формированию предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию и реализации организационных мер, определены ее состав и задачи. В состав данной Конституционной комиссии вошли депутаты, сенаторы из всех регионов, представители разных слоев социума, институтов гражданского общества, ведущие юристы, политологи и другие эксперты (всего 46 человек).

С чем же связано такое решение нашего парламента? Зачем нужна конституционная реформа, каковы ее лейтмотивы? Как и на основе каких принципов будет организована деятельность комиссии? Это отнюдь не полный перечень вопросов, задаваемых во Всемирной паутине и социальных сетях.

Прежде всего отметим, что главным идейным вдохновителем конституционной реформы в Узбекистане, безусловно, является наш Президент Шавкат Мирзиёев, а основным инициатором - широкие слои общественности.

Во-первых, в ходе выборов Президента Узбекистана в октябре 2021 года на встречах всех кандидатов с представителями электората было выдвинуто важное предложение, востребованное самой жизнью и продиктованное логикой демократических преобразований в нашей стране. Это проведение конституционной реформы.

В частности, первое предложение о рассмотрении внесения изменений и дополнений в Конституцию было выдвинуто избирателями в ходе встречи кандидата в Президенты от УзЛиДеП Шавката Мирзиёева с избирателями в Бозатауском районе Каракалпакстана. На фоне экологической катастрофы не только регионального, но и мирового масштаба - высыхания Аральского моря - отмечены актуальность и жизненная важность отражения в Основном Законе страны экологических прав человека, прав нынешних и будущих поколений жителей страны на благоприятную окружающую среду, которые не отражены в действующей Конституции.

В последующем еще в семи областях в ходе встреч Шавката Мирзиёева с избирателями регионов выдвигались инициативы дальнейшего укрепления конституционно-правовых основ защиты частной собственности, в том числе на землю и недра, обеспечения человеческого достоинства, прав, свобод и законных интересов человека, межнационального и межконфессионального согласия в стране, повышения роли и статуса важнейшего национального демократического института - махалли, бережного донесения до будущих поколений традиционных ценностей, института семьи, развития государственной молодежной и гендерной политики, инновационной экономики и экономики знаний, расширения инвестиций в экономику и социальную сферу.

Самое главное - эти вопросы поднимали избиратели: учителя, предприниматели, фермеры, представители институтов гражданского общества, национальных культурных центров - простые жители страны. Это в свою очередь свидетельствует, с одной стороны, о широкой поддержке политики демократических реформ главы нашего государства, осуществляемой в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, с другой - о заинтересованности избирателей в их результативности, дальнейшем углублении и достижении целей и задач, обозначенных в предвыборной программе.

Аналогично в ходе встреч кандидатов от:

- ДП «Миллий тикланиш» - выдвигались предложения об определении конституционной идентичности нашей страны, укреплении и защите национальных традиций и ценностей;

- СДП «Адолат» - укреплении конституционных основ независимости судебной власти, справедливости законов и судебных решений, реализации принципов верховенства Конституции и законов, прав человека, борьбы с коррупцией;

- НДПУ - расширении конституционной и социальной защиты уязвимых слоев населения, особенно лиц с инвалидностью, строительства социальноориентированного государства;

- Экопартии - переходе страны к «зеленой» экономике, улучшении ситуации в экологически неблагоприятных регионах. Следует подчеркнуть, что такова воля избирателей, которую они изъявили во время выборов и встреч с кандидатами в Президенты.

Во-вторых, на основе глубокого изучения пожеланий избирателей Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость конституционной реформы:

- во время своей инаугурационной речи 6 ноября прошлого года. Тогда лидер страны поставил перед научным академическим и образовательным сообществом задачу изучения национального и зарубежного опыта конституционного развития, попросил депутатов и сенаторов внимательно отнестись к этому вопросу, изучить и подготовить конкретные предложения;

- в поздравлении в связи с 29-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан глава государства обозначил приоритетные направления конституционной реформы, основанные на пожеланиях избирателей, потребностях осуществляемых динамичных демократических преобразований.

Кроме того, Президент Шавкат Мирзиёев включил во второе переработанное и дополненное издание своей первой фундаментальной авторской монографии «Стратегия развития Нового Узбекистана» целый раздел, посвященный необходимости конституционной реформы и основанный на обобщении всех предложений, высказанных в ходе предвыборной кампании. В книге обозначены главные приоритетные направления конституционной реформы в Узбекистане.

В-третьих, политические партии, прежде всего УзЛиДеП и ДП «Миллий тикланиш», организовали глубокое изучение настроений и пожеланий своего электората относительно предстоящих конституционных реформ.

Свыше 1,5 млн членов этих партий и их многомиллионный электорат не только поддержали, но и указали на необходимость модернизации Конституции как важнейшего условия достижения поддержанных народом целей Стратегии развития Нового Узбекистана, обеспечения устойчивого развития, создания необходимых правовых основ для еще более ускоренного и динамичного реформирования всех сфер социально-экономической, политико-правовой и культурно-гуманитарной жизни общества и страны.

Конституционные реформы: современные тенденции в мире

Отметим, что сегодня на «конституционной карте мира» насчитывается свыше 500 действующих конституций, из них около 200 - конституции независимых государств, более 300 - субъектов федераций.

При этом Свод законов шумерского царя Ур-Намму считается старейшей писаной конституцией в мире - возраст глиняных табличек превышает 4 тысячи лет.

При этом Конституция — это не догма, а программа действий, устойчивого развития. Возможность внесения поправок, изменений - фундаментальная особенность всех конституций. Невозможно раз и навсегда создать конституционный текст, который вечно служил бы обществу на разных этапах исторического развития.

Так, последнее десятилетие XX века и начало XXI века войдут в мировую юридическую историю как период подъема на новый уровень конституционных реформ, глубоких качественных сдвигов в конституционном мировоззрении, конституционном устройстве членов мирового сообщества. В частности, за последние 30 лет свыше 100 стран успешно осуществили конституционные реформы, 57 - приняли новые конституции. В число десяти стран, наиболее часто принимавших дополнения и изменения в конституцию, входят Мексика, Новая Зеландия, Бразилия, Швейцария, Австрия, Израиль, Чили, Колумбия, Грузия и Индия. Причем большая часть конституционных реформ осуществляется в рамках модернизации общества и государства или недопущения, нейтрализации последствий политических, экономических и социальных кризисов.

Сегодня в мире практически не осталось конституций в первоначальной редакции. Даже в самые старые в нынешнем понимании конституции США внесено 27 кардинальных изменений, Норвегии – свыше 200 раз (причем лишь примерно 1/3 статей Основного Закона осталась в первоначальном виде), Голландии – 24 раза (однако в 1983 году ее текст тщательно модернизировали, затронув практически все положения).

В современных условиях глобализации во всем мире идет интенсивный поиск собственных моделей конституционного развития. При этом Конституция остается одним из ключевых факторов обеспечения политической и социальной стабильности государства. Конституционные принципы предусматривают: во-первых, расширение основных прав и свобод человека (Конституция личности);

во-вторых, закрепление защиты коллективных прав, прав общества в целом, то есть регулирование институтов гражданского общества, осуществление социального партнерства и общественного контроля (Конституция общества);

в-третьих, организацию системы органов государственной власти и управления; представительную демократию в сочетании с формами прямой демократии (выборы, референдумы, всенародное обсуждение); разделение ветвей власти, включая принцип сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной властью, а также независимости судебных органов; ответственность и подотчетность должностных лиц (Конституция государства).

Конституционная реформа является необходимой юридической предпосылкой нынешнего и будущего устойчивого развития. В частности, она может стать жизненно важным инструментом содействия эффективному управлению путем изменения конституционных правил, способствующему укреплению системы сдержек и противовесов между ветвями власти, большей подотчетности, прозрачности, участию и предсказуемости. Изменения, направленные на повышение качества и эффективности управления, способствуют стабильности политической системы, что в свою очередь идет на пользу экономике, создает стабильные условия для инвестиций и развития.

Изучение конституционных изменений в мире позволяет отметить характерную черту - необходимость адаптации Основного Закона государства к требованиям современности и его способность отвечать на возникающие вызовы.

Приоритетные тенденции современного конституционного развития в мире сводятся к следующим:

- комплексности конституционных реформ. Они охватывают политические, экономические, социальные, культурные и гуманитарные сферы, а также взаимосвязи и взаимообусловленности конституционных реформ и процессов модернизации;

- расширению и укреплению сферы конституционного регулирования, реформированию механизма государственного управления и смене формы правления;

- развитию конституционного пространства, укреплению правового суверенитета и определению конституционной идентичности государства;

- усилению судебной защиты прав и свобод человека, расширению полномочий конституционного правосудия, предоставлению гражданам права прямого доступа в Конституционный суд;

- глобализации конституционного правотворчества, закреплению общепризнанных принципов и норм международного права в национальных конституциях государств мира;

- экологизации конституционного развития государства и общества, реализации принципа доступности качественной медицинской помощи;

- закреплению и развитию цифровых прав, институционализации информационного общества, правовому регулированию кибербезопасности.

Узбекистан на пути к конституционной реформе

Узбекистан имеет большой опыт проведения конституционных реформ. В частности, в рамках реализации задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах семь раз внесены 32 поправки и дополнения в 21 статью Конституции. Они касались, в частности, деятельности парламента, правительства и Президента, укрепления независимости и развития судебной власти, системы сдержек и противовесов между ветвями власти, демократизации избирательной системы и махалли.

Особое внимание уделялось кардинальному изменению конституционного устройства, политико-правовой, социально-экономической, культурно-духовной сфер, конституционному обеспечению коренных взаимосвязанных и взаимообусловленных демократических, политических, экономических, социальных и правовых реформ, направленных на построение Нового Узбекистана, формирование свободного и справедливого гражданского общества.

Вместе с тем эпоха глобализации, цифровизации, изменения климата и стремительно меняющаяся жизнь ставят все новые безотлагательные, чрезвычайно важные и актуальные задачи по дальнейшей модернизации страны, укреплению мира, стабильности и национальной независимости.

Таким образом, конституционное развитие Узбекистана идет в русле общемировой тенденции конституционных реформ.

Приоритетные направления конституционных реформ

Отметим, что в фундаментальной книге Президента Шавката Мирзиёева «Стратегия развития Нового Узбекистана» поставлены еще более серьезные задачи, выводящие демократические реформы на качественно иной уровень. Она ориентирует систему законодательства, правопонимания и правоприменения, политико-правовое сознание общества на общечеловеческие ценности и принципы устойчивого развития. Предусматривается определение конституционных норм и правил, которые будут соответствовать Новому Узбекистану.

В первую очередь это касается полного воплощения в жизнь приоритетного принципа «Во имя чести и достоинства человека». Притом достоинство человека — это обеспечение мирной и безопасной жизни, фундаментальных прав и свобод граждан, поэтапное создание достойных условий жизни и современной инфраструктуры, квалифицированное медицинское обслуживание, качественное образование, социальная защита и здоровая экологическая среда для каждого жителя страны.

Определены следующие приоритетные направления конституционных реформ:

Первое - изменение ранее действовавшей парадигмы «государство - общество - человек» на новую: «человек - общество - государство», закрепление ее в конституционном законодательстве и конституционной практике;

Второе - обеспечение интересов человека в процессе экономических реформ. Это важнейшее условие построения народного государства;

Третье - конституционное закрепление роли и статуса институтов гражданского общества, принципа «Общество - инициатор реформ»;

Четвертое - определение конституционных основ развития института семьи, бережного донесения до будущих поколений традиционных человеческих ценностей, укрепление межнационального согласия в стране;

Пятое - отражение в Конституции государственной молодежной политики, всесторонней поддержки молодежи - созидателей Нового Узбекистана, их прав, интересов и обязанностей;

Шестое - закрепление в качестве конституционной нормы принципа «Новый Узбекистан - социальное государство» с учетом того, что сегодня Узбекистан уверенно идет по пути построения социального государства и справедливого общества;

седьмое - повышение эффективности действующей системы защиты прав человека, недопущение детского труда, надежной защиты прав лиц с инвалидностью, представителей старшего поколения;

восьмое - введение в Конституцию специальных экологических разделов, правовых норм, касающихся глобальных климатических изменений;

девятое - закрепление на конституционном уровне вопросов развития детских садов, школ, сфер высшего образования и науки, которые являются взаимосвязанными составляющими основы третьего Ренессанса.

Президент подчеркивает: «…есть глубокий жизненный смысл в словах выдающегося государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля о том, что «Стать лучше - значит измениться, быть лучшим из лучших - значит меняться постоянно».

Действительно, нынешняя стремительно меняющаяся реальность требует от нас созвучных ей действий и перемен, чтобы иметь отвечающую требованиям времени Конституцию.

Конституционная комиссия: основные задачи и принципы

Кенгашами палат Олий Мажлиса в качестве основных задач Конституционной комиссии определены следующие:

- сбор, обобщение, формирование предложений и разработка соответствующего проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан»;

- запрашивание документов, экспертных и других заключений, статистических данных и иной информации у государственных органов и других организаций, должностных лиц;

- получение рекомендаций научно-исследовательских организаций, ученых и специалистов по предложениям о внесении изменений и дополнений в Конституцию, а также заключений экспертов;

- привлечение представителей государственных органов и других организаций к работе Конституционной комиссии в качестве экспертов;

- в случае необходимости выработка предложений по внесению изменений и дополнений в другие законодательные акты на основе полученных предложений, которые будут представлены заинтересованным государственным органам и другим организациям для рассмотрения в установленном порядке;

- направление для рассмотрения в соответствующие ведомства обращений, поступивших от физических и юридических лиц, о нарушении их конституционных прав и свобод.

Важнейшими принципами работы Конституционной комиссии являются:

во-первых, открытость и прозрачность деятельности. При этом будут обеспечены все условия для открытого обсуждения в обществе, в том числе с участием международных экспертов и представителей институтов гражданского общества важнейших задач конституционных реформ.

Особая роль в этом будет принадлежать работе пресс-службы Конституционной комиссии, которая станет обеспечивать на простом и понятном для обычного гражданина языке необходимость, приоритеты и основные направления конституционных реформ и новелл.

Кроме того, с учетом положительного опыта проведения двух предыдущих международных конференций, посвященных разным задачам предстоящих конституционных реформ, будет продолжена организация научных конституционных форумов. Все это свидетельство открытости Нового Узбекистана как для своих граждан, так и международного сообщества в целом;

во-вторых, коллегиальность. Гарантом этому является то, что все члены Конституционной комиссии имеют один голос и равные права при принятии решений;

в-третьих, реализация идеи Президента «Народ - творец Закона», широкое вовлечение институтов гражданского общества, академических, исследовательских и аналитических центров в деятельность Конституционной комиссии.

В частности, Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека, ННО «Центр устойчивого развития» и Институтом государства и права Академии наук Узбекистана ведутся научные исследования по тематике «Конституционные реформы: опыт стран мира». Исследования осуществляются во исполнение задач, определенных Президентом Шавкатом Мирзиёевым по изучению зарубежного и международного опыта конституционного развития.

В целом, несомненно, конституционные реформы будут служить реализации задач дальнейшего повышения благополучия населения и процветания страны, укреплению ее экономической мощи и конкурентоспособности в мире.

Акмал САИДОВ,

председатель Конституционной комиссии по формированию

предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию и реализации организационных мер