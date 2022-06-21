В США презентован инвестиционный потенциал Узбекистана

В знаменитом Текстильном музее Университета Джорджа Вашингтона презентован потенциал реализации совместных коммерческих и инвестиционных проектов в текстильной сфере Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В презентации приняли участие Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду Танзила Нарбаева, представители ассоциаций «Узтекстильпром» и хлопково-текстильных кластеров Узбекистана, текстильной индустрии США, американские инвесторы в агросекторе Узбекистана – «CNH Industrial» и «John Deere», торговое объединение Национальный совет по хлопку, компания «Global Trade Alliance of America», Коммерческая служба Соединенных Штатов, Госдепартамента и дипломатического корпуса, а также Международной финансовой корпорации и Всемирного банка.

В начале мероприятия подробно говорилось о конкурентных преимуществах текстильной промышленности Узбекистана, особенностях развития кластерного производства в сельском хозяйстве и механизации хлопкоуборочного процесса. Разъяснены усилия по созданию в рамках кластерной системы Узбекистана современных предприятий с возможностью обеспечения полной транспарентности в отношении трудовой практики и отслеживания всех этапов производственного цикла – от выращивания хлопка до его глубокой переработки и выпуска готовой продукции.

Участники также получили сведения о предоставляемых в Узбекистане льготах и преференциях для иностранных инвесторов, имеющемся потенциале в области переработки хлопкового волокна, производстве продукции с добавочной стоимостью, потребностях внутреннего и внешнего рынков Узбекистана.

Национальные текстильные компании «UztexGroup», «Bunyoidkor Textile», «Nil Granit» и «Haj Textile» отдельно презентовали производственный и экспортный потенциал своих предприятий.

Представитель компании «White & Case» К.Йонг отметила, что «благодаря уровню государственный поддержки и революционным преобразованиям в сельском хозяйстве, текстильный сектор Узбекистана демонстрирует беспрецедентные темпы роста».

Президент компании «Fontheim International» К.Фонтейн, представляющий интересы многих текстильных брендов США, отметил, что «текстильная и швейная промышленность Узбекистана имеет историческую возможность для расширения своего присутствия на европейском и американском рынках».

В ходе презентации были даны разъяснения на интересующие участников вопросы относительно применяемых в кластерной системе Узбекистана механизмах обеспечения отслеживаемости в цепочках поставок, стандартах охраны окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления (ESG), транспортных маршрутах и экспортных рынках готовой текстильной продукции.