Узбекская Orient Logistics может наладить сотрудничество с портами Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Узбекская компания Оrient Logistics, часть одного из крупнейших диверсифицированных холдингов Узбекистана Orient Group Management, потенциально рассматривает сотрудничество с портами Азербайджана в налаживании трансмодальных перевозок.

Об этом в интервью Trend сказала Светлана Кондакова, генеральный директор Orient Logistics.

По словам Кондаковой, Азербайджан и Узбекистан сотрудничают в сфере логистики – между странами есть как железнодорожные, так и автотранспортные коридоры.

"К сожалению, на данный момент мы видим незначительное снижение грузооборота, что, однако, ниже нашего изначально прогноза. По факту мы видим до 15 процентов снижения по южному направлению. В основном падению объемов способствовало увеличение стоимости логистических услуг", - отметила она.

Комментируя вопрос перевозок грузов через территорию Азербайджана и Узбекистана с последующей доставкой в Китай, Кондакова отметила, что при возможном присоединении к маршруту Кыргызстана время доставки можно было бы значительно сократить, а именно на 20-25 процентов.

"Сейчас ведутся переговоры в данном направлении и уже есть соответствующие договоренности между Узбекистаном и Кыргызстаном о развитии данного маршрута. В случае реализации проекта, необходимую инфраструктуру придется строить, в основном, кыргызской стороне, так как в Азербайджане и Узбекистане таковая уже имеется" - отметила она.

Комментируя вопрос о сотрудничестве с компаниями из Азербайджана, Кондакова отметила, что на данный момент, к сожалению, у компании нет крупных договоров с азербайджанскими компаниями.

"Однако в скором времени мы начнем изучение этого вопроса. В том числе планируется обсуждение сотрудничества с портами Азербайджана для получения возможности предложить нашим клиентам трансмодальные перевозки. Возможно, кто-то увидит в этом логистическую выгоду, в частности для выхода в Европу", - подытожила она.

Основанная в 2014-м году, компания Оrient Logistics предоставляет спектр услуг складской и терминальной обработки грузов (сухой порт), приходящими авто и ж/д путями. Пропускная способность терминалов Компании – 330 тысяч TEU/год. 23 000 кв.м. складов категории "А", 15 000 кв.м. складов категории "B".

Группа компаний Orient — один из крупнейших частных инвесторов в Узбекистане. Группа объединяет множество предприятий и проектов в разных отраслях экономики: лидирует на рынке девелопмента, логистики, текстильной промышленности.