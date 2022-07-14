Президент Узбекистана обсудил с главой Парламента Ирана вопросы расширения многопланового сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 13 июля принял делегацию Исламской Республики Иран во главе с председателем Собрания Исламского Совета Мохаммадом Багером Галибафом, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-иранских многоплановых отношений, а также актуальная региональная повестка.

Глава государства с удовлетворением отметил активные контакты и плодотворные обмены, способствующие поддержанию высокой динамики и расширению взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана и Ирана в приоритетных направлениях.

Наблюдается рост показателей кооперации в торгово-экономической сфере – с начала года товарооборот вырос на 40 процентов, количество совместных предприятий и проектов превысило 360. В феврале успешно проведены очередное заседание Межправительственной комиссии и бизнес-форум с участием представителей деловых кругов и ведущих предприятий двух стран. На ближайшие месяцы запланирован целый ряд важных двусторонних мероприятий.

Председатель Собрания Исламского Совета передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Ирана Ибрахима Раиси, подчеркнув приверженность иранской стороны углублению всесторонних отношений между двумя государствами и их наполнению конкретным содержанием.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам формирования благоприятных условий для увеличения объемов взаимной торговли, продвижения совместных проектов в области транспорта и логистики, реализации программ научно-технического обмена, активизации контактов на уровне регионов и бизнеса.

Условлено о продолжении продуктивного межпарламентского диалога в целях практического выполнения договоренностей и продвижения перспективных проектов взаимовыгодного сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Подчеркнута важность расширения содействия в целях достижения долгосрочного мира и социально-экономического восстановления этой страны.

Кроме того, были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, включая повестку предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в городе Самарканде в сентябре этого года.