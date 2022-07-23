...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Узбекистан

В Самарканде стартовал VI Международный конгресс Всемирного общества «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового ренессанса»

Узбекистан Материалы 23 июля 2022 09:48
В Самарканде стартовал VI Международный конгресс Всемирного общества «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового ренессанса»

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

САМАРКАНД /Trend/ - В Самарканде стартовал VI Международный конгресс Всемирного общества «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового ренессанса».

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, участниками конгресса стали свыше 250 человек, в том числе представители правительства Узбекистана, а также международные эксперты и ученые из Азербайджана, Турции, Туркменистана, России, стран ЕС, Китая и ряда других государств.

Форум продлится два дня. По его завершении будет организована экскурсия по Самарканду для всех его участников.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости