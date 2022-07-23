САМАРКАНД /Trend/ - В Самарканде стартовал VI Международный конгресс Всемирного общества «Культурное наследие Узбекистана – фундамент нового ренессанса».

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, участниками конгресса стали свыше 250 человек, в том числе представители правительства Узбекистана, а также международные эксперты и ученые из Азербайджана, Турции, Туркменистана, России, стран ЕС, Китая и ряда других государств.

Форум продлится два дня. По его завершении будет организована экскурсия по Самарканду для всех его участников.