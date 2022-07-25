Обсуждены перспективы расширения узбекско-индийских отношений

БАКУ /Trend/ - 24 июля текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Узбекистан Манишей Прабхатом, на которой был обсужден ход текущего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы отмечены благоприятные предпосылки для углубления двустороннего партнерства и расширения прямых контактов на всех уровнях.

Узбекская сторона поделилась планами по проведению переговоров с индийскими партнёрами для интенсификации взаимодействия в сферах здравоохранения и фармацевтики, сельского хозяйства, ветеринарии и животноводства. Кроме того, были затронуты перспективы развития транспортных коридоров, связывающих страны.

Выражена поддержка скорейшей разработке и принятию Программы по развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, научно-образовательной и гуманитарной сферах между Республикой Узбекистан и Республикой Индия на 2022-2023 годы.

По итогам переговоров были определены дальнейшие шаги по углублению партнерства и претворению в жизнь достигнутых договоренностей.