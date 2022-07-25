Важно не допустить очередного скатывания многострадального Афганистана в пропасть вооружённого конфликта - директор Международного института Центральной Азии

Сегодня важно не допустить очередного скатывания многострадального Афганистана в пропасть вооружённого конфликта и формирования зоны нестабильности на юге Центральной Азии

Содействие мирному развитию Афганистана и выстраивание с ним прагматичных взаимовыгодных отношений были и остаются одним из главных приоритетов узбекской внешнеполитической деятельности, осуществляемой под руководством Президента Шавката Мирзиёева.

Исторически Узбекистан всегда проводил взвешенную и дружественную политику относительно Афганистана и придерживается принципиальной позиции о необходимости уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности соседней страны.

Сегодня как государства региона, так и внерегиональные силы, прекрасно осознают, что устойчивое развитие Центральной Азии нельзя рассматривать без обеспечения стабильности в Афганистане. Именно поэтому необходимы усилия по всемерному содействию в скорейшем достижении гражданского мира и согласия в афганском обществе.

Инициируемые лидером Узбекистана меры в двусторонних узбекско-афганских отношениях и через региональную повестку, а также с трибун авторитетных международных организаций сыграли значимую роль в определении видения по установлению в Афганистане целостного мира. Призывы Президента Узбекистана рассматривать Афганистан не как на проблему, а с точки зрения возможностей, получают широкую международную поддержку.

Формируется общее понимание, что установление мира в этой стране предоставит большие возможности как для региона, так и для всего Евразийского континента. Откроются новые перспективы развития экономики, торговли, транспорта, региональной интеграции.

Для этого необходимо помочь Кабулу интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество, и Ташкент искренне способствует этому. В первую очередь, мирный Афганистан откроет новые стратегические перспективы для дальнейшего развития трансрегионального сотрудничества, обеспечит центральноазиатским странам наикратчайший выход к портам Индийского океана и Персидского залива, будет содействовать соединению Южной Азии с рынками Европы и Китая, восстановит свою историческую роль в качестве естественного связующего моста между крупнейшими регионами азиатского континента.

Во-вторых, появятся огромные возможности для торговли, развития коммуникаций с южными соседями. Это – огромный рынок таких стран, как Пакистан, Иран, Индия, и сам Афганистан. В этой связи Президент Шавкат Мирзиёев делает акцент на развитие экономических, транспортных и коммуникационных связей с Афганистаном, что открывает широкие возможности для установления долгосрочного мира в соседней стране.

Задействование дипломатических контактов, проведение ряда международных конференций по инициативе главы государства позволили Узбекистану играть роль важного участника, крайне заинтересованного в решении афганского вопроса. Обновлённая политика и инициативы Ташкента на афганском направлении нашли позитивный отклик внутри Афганистана, а также среди мирового сообщества.

Роль Узбекистана в данном вопросе весьма позитивно оценивается и мировым сообществом, что ещё раз формирует положительный имидж и укрепляет роль Ташкента на международной арене. Так, 27 марта 2018 года в столице Узбекистана по инициативе Президента Шавката Мирзиёева состоялись международная конференции высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», а также 15-16 июля 2021 года Международная конференция высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Буквально на следующей неделе, 25-26 июля, в Ташкенте пройдёт международная конференция по Афганистану с участием делегаций из более чем 20 стран мира и международных организаций, представителей авторитетных аналитических центров, в том числе представителей новых властей соседней страны.

Основная цель мероприятия – выработка комплекса мер и предложений к подходам мирового сообщества по вопросам содействия стабильности, безопасности, постконфликтному восстановлению в Афганистане и его интеграции в процессы регионального сотрудничества в интересах многонационального афганского народа и всего мира.

Узбекистан уже приступил к осуществлению масштабных инфраструктурных и социально значимых проектов в Афганистане, таких как строительство ЛЭП «Сурхан – Пули-Хумри» с пропускной мощностью 500 кВт. Протяженность данной ЛЭП составляет – 260 км, а проектная стоимость 100,1 миллиона долларов США.

Реализация проекта обеспечит Афганистан электроэнергией, что будет способствовать развитию экономики. Кроме того, данная линия электропередач позволит в последующем подключить Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии.

Эта ЛЭП также может стать составной частью проекта CASA-1000 и способствовать поставкам электроэнергии в Пакистан и далее в страны Южной Азии.

Узбекистан с 2022 года осуществляет поставки электроэнергии в Афганистан на основе ежегодно заключаемых прямых договоров, покрывая более 50% потребностей соседней страны. Следует отметить, что наша страна уже давно продвигает инициативу об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. Важными итогами этих усилий стали Ташкентская международная конференция высокого уровня в июле 2021 года, в работе которой приняли участие представители более 40 стран, авторитетных международных и региональных организаций, финансовых структур.

Ее достижением стала единогласное принятие 12 июля 2022 года Генеральной Ассамблеей ООН разработанной по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева резолюции об укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

Инициативу о принятии этой резолюции и закреплении в ней общих подходов, основных принципов и направлений диалога между регионами Центральной и Южной Азии глава нашего государства выдвинул в ходе вышеупомянутой Ташкентской конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».

Одним из приоритетных направлений развития взаимосвязанности между этими крупными регионами является это налаживание транспортной инфраструктуры, которая способствует расширению торгово-экономических связей и росту благосостояния народов. Так, в числе масштабных проектов взаимосвязанности выступает инициатива Узбекистана по строительству железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» – «Трансафганский коридор», транзитный потенциал которой составляет 20 миллионов тонн груза ежегодно.

Главным плюсом «Трансафганского коридора» является то, что он не только не противоречит большинству других афганских железнодорожных проектов, но и отлично сочетается с ними. При этом он сможет окупаться самостоятельно, независимо от срока реализации остальных инициатив.

В случае запуска проекта Узбекистан и другие страны Центральной Азии получат выходы к пакистанским портам на побережье Аравийского моря (Карачи и Гвадар), став самым коротким и дешёвым путём к рынкам Южной Азии. Сроки доставки грузов из Пакистана в Узбекистан сократятся с 35 до 4-5 дней.

Данные инфраструктурные проекты приобретут стратегическое значение, так как создадут реальную возможность возрастания политического и экономического взаимодействия регионов Центральной и Южной Азии, совокупный ВВП которых составляет более 3,5 трлн долларов США, а также станут мощным драйвером их устойчивого развития, закрепят консенсус в Афганистане и в регионе по вопросу укрепления мира и стабильности.

18 июля на территории Афганистана с участием специалистов Узбекистана, Афганистана и Пакистана начались экспедиционные работы для определения железнодорожного маршрута трансафганской железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и технико-экономического обоснования проекта. Кроме того, узбекские специалисты в этом году завершили работы по восстановлению деятельности международного аэропорта в городе Мазари-Шариф.

Афганистан остаётся одним из крупнейших рынков сбыта для Узбекистана. В товарообороте с Афганистаном основную долю (99,7%) занимает экспорт узбекских товаров. По итогам 2021 года объём взаимной торговли с Афганистаном составил более 650 миллионов долларов США, в том числе экспорт – 647,3 миллиона, импорт – 6,2 миллиона. За полгода 2022 года товарооборот составил 369,2 миллиона долларов, в том числе экспорт – 364,5 миллиона, импорт – 4,6 миллиона долларов.

На приграничной с Афганистаном территории действует логистический центр Termez Cargo Center.

Постановлением Президента от 22 июня текущего года ему присвоен статус Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и иным государствам. Он сегодня активно используется различными международными организациями. Это начинание Узбекистана поддержало большинство стран мира.

Узбекистан с Афганистаном связывают вековые узы дружбы, общность истории, религии, обычаев и традиций. Сегодня в Афганистане насчитывается порядка 4 миллиона узбеков. В связи с чем инициативы Ташкента по реализации образовательных проектов, в частности изучения и развития узбекского языка находят свою поддержку среди этнических узбеков, проживающих в Афганистане.

В городе Термез создан образовательный центр по обучению афганских граждан, основной задачей которого выступает подготовка квалифицированных кадров по образовательным программам высшего, среднего специального и профессионального образования, повышение квалификации специалистов различного профиля.

За последние два года Узбекистан четыре раза – в сентябре и декабре 2021 года, а также апреле и июне текущего года направил гуманитарную помощь афганскому народу в виде продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости, одежды и угля. Однако этих мер недостаточно, чтобы вывести Афганистан из социально-экономического кризиса.

Прежде всего необходимо принять комплексные меры по разморозке финансовых активов Афганистана за рубежом и снятию односторонних санкций, а также более активному участию международных институтов в финансировании инфраструктурных проектов в Афганистане.

Сегодня на фоне геополитической турбулентности в мире, разрастания новых конфликтов на Евразийском континенте, идеологического и прямого противостояния мировых и региональных держав, важно не допустить очередного скатывания многострадального Афганистана в пропасть вооружённого конфликта, и формирования зоны нестабильности на юге Центральной Азии.

В этой связи Ташкенту следует продолжить начатый курс в отношении оказания помощи в социально-экономическом развитии Афганистана, поскольку интеграция Афганистана в регион Центральной Азии и содействие его экономическому развитию придаст импульс укрепления регионального сотрудничества и минимизации угроз из Афганистана, а также позволит центральноазиатским странам диверсифицировать свои внешнеторговые, экономические и политические связи с обширным регионом Южной Азии.

Анвар Насиров,

директор Международного института Центральной Азии