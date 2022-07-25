Единый великий путь нового Узбекистана

Вместе построим новый Узбекистан и новый Каракалпакстан

Группа заговорщиков организовала незаконную демонстрацию в городе Нукусе Республики Каракалпакстан с целью подорвать мир в нашей стране, поставить под сомнение сложившуюся дружбу узбекского и каракалпакского народов. Те, у кого были черные намерения, не имели ни малейшего понятия, что они никогда не смогут достичь своих грязных целей. Ведь историческое братство узбекского и каракалпакского народов уходит корнями глубоко в историю и выдержало много испытаний. До сих пор ни одна сила не могла поколебать крепкую дружбу.

С началом волнений 2 июля Президент посетил город Нукус, где выступил на встрече с депутатами и активистами Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и внес свои предложения по стабилизации ситуации и предотвращению провокаций. Эти действия оказались своевременными и верными.

Братский каракалпакский народ видит и знает, что за последние шесть лет в его жизни произошли большие позитивные изменения. В результате осуществляемых последовательных реформ кардинально преобразилась социально-экономическая ситуация в Каракалпакстане. Строятся современные предприятия, объекты образования, медицины, культуры и спорта. В Предвыборной программе Президента Шавката Мирзиёева были определены высокие цели и задачи по созданию нового Каракалпакстана, разработаны грандиозные планы. Эти задачи еще более конкретизированы в Стратегии развития нового Узбеки­стана, Государственной программе Года обеспечения интересов человека и развития махалли, а также в региональных программах социально-экономического развития.

Результаты исследования, проведенного в городах и селах, анализ обращений, поступивших в народные приемные, показали, что наиболее проблемными являются вопросы, связанные с обеспечением населения теплом, питьевой водой, газом, с благоустройством дорог, жильем, кредитами, образованием, медициной, материальной помощью. Были разработаны целевые показатели и «дорожные карты», направленные на их решение. В Госпрограмме на 2022 год предусмотрено выделение Каракалпакстану 840 миллиардов сумов цент­рализованных средств. На эти деньги предусмотрены строительство и реконструкция двух тысяч километров водопроводов, дорожных, газовых, электрических сетей, школ, детсадов, больниц, объектов культуры и спорта. В частности, в этом году будет построено и реконструировано 476 километров сетей питьевой воды и 20 водных сооружений. В результате 48 тысячам жителей 28 махаллей, кому ранее привозили воду издалека, она будет подаваться непосредственно к месту жительства. В целом улучшится водоснабжение на территории, где живут 54 тысячи человек.

С этого года вступил в силу порядок, по которому на основе общест­венного мнения пять процентов от бюджетов городов и районов пойдет на решение проблем населения. В результате только в текущем году Каракалпакстан получит дополнительно 100 миллиардов сумов на устранение накопившихся за долгие годы проблем.

По итогам визита главы государства в Каракалпакстан намечено выделить дополнительно триллион сумов на улучшение социальной сферы и инфраструктуры. Эти средства пойдут в махалли и на объекты, находящиеся в наиболее тяжелом положении. Дополнительно разработаны программы по строительству и реконструкции 452 километров водных сетей, 922 километров дорог, 93 школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта. В целом в текущем году в Республике Каракалпакстан по действующим нормативам и с учетом дополнительно выделенных средств на решение проблем населения будет направлено более 1 триллиона 940 миллиардов сумов.

Коммерческими банками выделено 25 миллиардов сумов спонсорских средств на благоустройство 21 отдаленного села и аула, строительство спортивных площадок, бань, зданий махаллинских сходов граждан и сельских врачебных пунктов, ремонт дорог, объектов сферы услуг.

В ходе изучения обращений жителей Каракалпакстана выяснилось, что газоснабжение более 13 тысяч квартир в 64 махаллях можно восстановить с относительно небольшими затратами и в кратчайшие сроки: они расположены близко к магистральным газопроводам. В связи с этим дано указание соответствующим организациям выполнить эти работы до осени.

Как и во всей стране, в Каракалпакстане одной из острых и актуальных проблем является занятость населения, сокращение бедности. Примечательно, что с января 2022 года в 424 махаллях и аулах Каракалпакстана в качестве помощников хокимов и лидеров молодежи начали работать 848 энергичных людей. Помощники хокимов составили планы по созданию 6 200 субъектов предпринимательства, 64 тысяч рабочих мест, по профессиональному обучению 11 тысяч безработных. Для выполнения этих задач потребуется выделение 650 миллиардов сумов льготного кредита и 127 миллиардов сумов субсидий.

Важную роль в обеспечении занятости населения и сокращении бедности играет развитие сферы услуг и бизнеса. Поэтому коммерческими банками в этом году в Каракалпакстане на эти цели будет выделено в общей сложности 1,6 триллиона сумов кредитных ресурсов. Также введены специальные льготы. В частности, при продаже предпринимателям пустующих государственных объектов в Муйнакском, Тахтакупырском, Бозатауском, Кунградском, Шуманайском, Караузякском, Канлыкульском, Кегейлийском и Чимбайском районах начальная цена на торгах аукциона устанавливается в размере 50 процентов от оценочной стоимости; при полной оплате в течение двух месяцев предоставляется скидка в размере 20 процентов. Также допускается оплата в рассрочку. Этот порядок распространяется и на приобретение земельных участков несельскохозяйственного назначения.

Понятно, что для ускоренного социально-экономического развития региона необходимы большие инвестиции. Эта задача находится в центре особого внимания главы государства. В ходе предвыборной встречи Шавката Мирзиёева в 2021 году и следующих его поездок в города, районы, села и аулы Каракалпакстана для реализации в 2022—2027 годах сформированы более 1,5 тысячи проектов общей стоимостью 1,8 миллиарда долларов. В результате будет создано более 42 тысяч рабочих мест.

В этом году начнется строительство семи крупных объектов общей стоимостью 900 миллионов долларов, что даст мощный импульс развитию экономики региона. В частности, в Берунийском и Караузякском районах за счет прямых инвестиций Саудовской Аравии в 108 миллионов долларов будет построена ветряная электростанция мощностью 100 мегаватт. Объединенные Арабские Эмираты направят 180 миллионов долларов на увеличение мощности Кунградского содового завода в два раза.

Кроме того, хозяйственными объединениями разработано 25 перспективных проектов на общую сумму 3,1 миллиарда долларов. Благодаря им будут построены производства по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью на 15 триллионов сумов и создано более 10 тысяч рабочих мест. Так, в Караузякском районе на базе Тебинбулакского месторождения появится горно-металлургический комбинат. Данный проект по переработке 3,6 миллиона тонн железосодержащего сырья оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Создается кластер медной промышленности общей стоимостью 150 миллионов долларов. В Кунграде будет запущен газохимический кластер стоимостью 460 миллионов долларов по производству 120 тысяч тонн поливинилхлорида (ПВХ). Запуск газохимического кластера проектной стоимостью 150 миллионов долларов позволит производить 80 тысяч тонн сжиженного газа, 24 тысячи тонн цирризина и 8 тысяч тонн метанола в год.

Земля Каракалпакстана обладает огромными природными ресурсами. Благодаря новой экономической политике, начатой в 2016 году, особое внимание уделяется развитию геологической отрасли. В частности, в ­Устюртском районе выявлено шесть месторождений газа. На их разработку выделяется 1,5 миллиарда долларов иностранных инвестиций. Уже в этом году начнется добыча, что даст дополнительно три миллиарда кубометров газа в год.

В процессе развития Каракалпакстана принимают участие представители всех областей и Ташкента. Хокимиятами регионов начата реализация 318 проектов в городах и районах, за которыми они закреплены, общей стоимостью 524 миллиона долларов. В результате будет создано более 18 тысяч рабочих мест.

Представители закрепленных за районами и городами Каракалпакстана территорий страны вносят свою лепту. Например, шесть предпринимателей из Наманганской области еще весной в Караузякском районе посадили тополя и декоративные деревья. Наманганцы намерены заниматься земледелием на общей площади 10 тысяч гектаров. Ими подготовлено 17 проектов в промышленных и других сегментах, что позволит создать 875 вакансий. В Караузякском районе наманганские предприятия «Art soft», «Ideal», «Adim», «Chust Textil», «Наманган пахта текс», «Ифтихор кийим саноат», «Тукимачи саноат текстиль» совместно открыли швейное предприятие. На нем трудоустроено 300 местных женщин.

Предприятие «Кегтекс кластер» Андижанской области в Кегейлийском районе запустит проект по переработке 7,5 тысячи тонн хлопчатобумажной пряжи, производству шести тысяч тонн пряжи, столько же тканей и 3,3 миллиона штук готовой одежды на общую сумму 29 миллионов долларов и тем самым создаст тысячу рабочих мест.

Предприятие «Бест сан ойл» Сыр­дарьинской области, вложив 20,5 миллиона долларов инвестиций, в Канлыкульском районе организует предприятие по переработке 10 тысяч тонн масличных культур и создает таким образом 500 рабочих мест. Ташкентское предприятие «АКФА Ассэмбли» в Нукусе в этом году запустит проект по производству 300 тысяч квадратных метров современных дверей и рам в год. Здесь будут трудиться 230 человек. Таких примеров очень много.

Локализация также играет важную роль в развитии территории. Созданным специальным фондом будут выделены субсидии и предоставлены налоговые льготы отечественным предпринимателям, производящим импортозамещающую продукцию.

Велико значение сельского хозяйства в дальнейшем развитии экономики Каракалпакстана, обеспечении занятости и повышении благосостояния населения. Разработаны меры по созданию в аграрной сфере только в этом году 20 тысяч постоянных и 78 тысяч сезонных рабочих мест. В частности, будут проведены работы по освоению ранее вышедших из оборота 37 тысяч гектаров. В целом планируется, что закрепленные регионы в течение ближайших трех лет вернут в оборот 92,5 тысячи гектаров земель. Это десятки тысяч рабочих мест, что внесет значительный вклад в сокращение бедности.

Повышение урожайности хлопчатника и зерна является важным способом дальнейшего повышения эффективности аграрной сферы. В этом году за счет внедрения капельного орошения на 15 тысячах гектаров, лазерного выравнивания на 30 тысячах гектаров планируется довести урожайность в хлопководстве с 28 до 35 центнеров, в зерноводстве — с 45 центнеров до 60.

Каракалпакстан является одной из крупнейших в нашей стране зон рисоводства. Выращиваемый здесь злак известен и популярен даже в соседних странах. Велика роль рисоводства в обеспечении занятости населения и сокращении бедности. Поэтому 38,5 тысячи гектаров рисовых площадей распределено между нуждающимися и произведена посадка риса рассадным способом.

В стране произошли революционные изменения в сфере обеспечения населения доступным и качественным жильем. Тысячи семей получили дома. Но проблема не решена пол­ностью. В ближайшие месяцы в Каракалпакстане будут построены многоэтажные дома на 2120 квартир и 500 индивидуальных жилых домов. Нуждающимся семьям решено выделить 44,5 миллиарда сумов субсидий на ипотечные кредиты для приобретения 740 квартир и 500 единиц индивидуального жилья.

В этом году впервые будут переселены в новые дома жители Берунийского, Канлыкульского, Кунградского, Тахиаташского, Турткульского, Ходжейлийского, Чимбайского районов и города Нукуса, живущие в 106 аварийных строениях. Для этого возводится 61 многоквартирный дом, куда семьи из ветхого жилища переедут, обзаведясь кровом, предоставленным бесплатно.

Программы «Обод кишлок» и «Обод махалла», начатые по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, кардинально изменили облик сел и махаллей, создав для жителей комфортные условия. В Каракалпакстане в их рамках планируется выделить 255 миллиардов сумов на благоустройство, строительство и ремонтно-восстановительные работы 34 сел, аулов и махаллей. За счет этого кардинально улучшатся жилищные условия 25 тысяч семей.

При изучении было выявлено, что большому количеству аулов требуется серьезная перестройка. Поэтому в дополнение к ранее принятой программе «Обод кишлок» на благоустройство еще 12 аулов было выделено 50 миллиардов сумов. В дополнение к 68 миллиардам сумов, ранее выделенным в рамках программы по благоустройству центральных улиц городов и районов, будет направлено еще 35 миллиардов сумов для районов с тяжелыми условиями.

Совместно местные хокимияты и соответствующие министерства и ведомства проведут детальное изучение каждой из 208 махаллей, до которых еще не дошла централизованная подача питьевой воды. Разработаны конк­ретные меры по прокладке централизованной сети, бурению скважин или строительству 25—50-тонного водозаборного сооружения. На улучшение системы подачи питьевой воды в город Нукус, Берунийский, Муйнак­ский, Кунградский, Караузякский и Амударьинский районы требуется 172 миллиона долларов. Будут выполнены работы по строительству и реконструкции 1200 километров водопроводных сетей, трех очистных и 28 водораспределительных сооружений. В результате 385 тысяч жителей получат питьевую воду.

Вместе с Всемирным банком начинается проект по строительству канализационных сетей в Нукусе, Тахиаташском и Ходжейлийском районах стоимостью 78 миллионов долларов. Будет построено 165 километров канализационных сетей и четыре крупных водозаборных сооружения, подключено к системе канализации жилье 306 тысяч жителей Нукуса и 106 тысяч Тахиаташского и Ходжейлийского районов.

На реконструкцию 15 детских садов из Госбюджета пойдут дополнительные средства в размере 57 миллиардов сумов. В Каракалпакстане 135 школ находятся в аварийном состоянии, в 175 школах нет спортзалов, в 320 — отсутствуют столовые или буфеты. Будут приняты меры по их ремонту и улучшению инфраструктуры за счет дополнительных ­поступлений в местные бюджеты городов и районов.

В соответствии с предложениями, озвученными Президентом Шавкатом Мирзиёевым на предвыборной встрече, с февраля в Каракалпакстане организовано бесплатное питание 139 тысяч учащихся начальных классов. В этом году на это потребуется сто миллиардов сумов.

На медицинскую сферу Каракалпакстана в текущем году из бюджета выделяется 1 триллион 276 миллиардов сумов. Это в 4,5 раза больше, чем в 2016 году. Медицинские учреждения получат 2,5 тысячи наименований инст­рументария на 14 миллионов долларов. Например, больницы Кунград­ского, Турткульского, Чимбайского районов будут оснащены компьютерным томографом, ультразвуковым диагностическим оборудованием, цифровым рентгеном, Нукусский Республикан­ский центр экстренной медицинской помощи — ангиографом, перинатальные центры Чимбайского, Берунийского, Кунградского и Кегейлийского районов — наркозными аппаратами.

Несмотря на то, что за последние шесть лет в системе первичного звена было создано 123 поликлиники, жители около 200 махаллей вынуждены посещать медучреждение, которое находится в 8—15 километрах от дома. Для решения этой проблемы будут созданы еще 11 первичных медицинских учреждений в Амударьинском, Канлыкульском, Караузякском, Кегейлийском, Кунградском, Турткульском, Нукусском, Бозатауском, Элликкалинском, Шуманайском районах и 57 медицинских пунктов в отдаленных ­местностях.

Старые медицинские учреждения, пришедшие в негодность, будут отремонтированы. В частности, детская многопрофильная больница в Нукусе на 235 коек устарела, не имеет достаточной мощности. В связи с этим здесь возведут детский многопрофильный медицинский центр на 250 мест на 15 миллионов долларов.

Важнейшее направление — профилактика заболеваний. Для раннего выявления сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний намечено обследовать более 540 тысяч человек старше 40 лет. В настоящее время специалистами 16 специализированных центров внедрены в медицину Каракалпакстана такие методы лечения, как эндопротезирование, хирургия врожденных дефектов. Операция по пересадке почки проводится не только в Нукусе, но и в районах. Например, в феврале в Берунийском районе были проведены две такие трансплантации.

В Каракалпакстане, как и во всей стране, уделяется большое внимание молодежи. Энергичные и амбициозные лидеры в 424 махаллях становятся во главе ровесников, содействуя решению их проблем. Ими сформировано молодежное ядро в каждой махалле. Разрабатывается Национальная молодежная программа.

Ежегодно рынок труда Каракалпакстана пополняется 30 тысячами молодых людей. В этом году 54 тысячи человек этой возрастной группы будут обеспечены работой и источником дохода посредством профессионального и предпринимательского обучения.

Для регулярных занятий спортом, чтения книг и культурного отдыха в махаллях будет построено 20 молодежных комплексов. Идет возведение Каракалпакской Национальной библиотеки имени Бердаха, открытие которой состоится в 2023 году.

Осуществляемые на территории Каракалпакстана реформы приобретают все более широкий размах. Нет сомнений, что они выведут социально-экономическое развитие республики на новый уровень, создадут прочную основу для ощутимого повышения уровня жизни населения.

В апреле текущего года принято

постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию территорий и дальнейшему повышению уровня жизни населения Республики Каракалпакстан в 2022—2026 годах». Согласно ему, в ближайшие пять лет объем валового регионального продукта Каракалпакстана увеличится в 1,5 раза, производство промышленной продукции — в 1,5 раза, сельскохозяйственной продукции — в 1,2 раза, сфере услуг — в 2,9 раза, строительстве — в 1,4 раза. Определен адресный перечень перспективных проектов по развитию социальной и производственной инфраструктуры, определены «точки роста» и ведущие отрасли городов и районов, а также комплексные планы мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы).

В результате осуществляемых по инициативе Президента коренных реформ по созданию нового Узбекистана и нового Каракалпакстана существенно возрос объем валового регионального продукта, созданы тысячи рабочих мест. Существенно повысился уровень жизни населения. Произошли кардинальные положительные изменения в обеспечении населения питьевой водой, электроэнергией и газом.

Каракалпакский народ хорошо знает, что только в стране, где прочно установился мир, можно добиться экономического прогресса, повысить уровень жизни народа. Страшно подумать, сколько ни в чем не повинных людей погибло, сколько осиротело детей из-за беспорядков и войн, произошедших в прошлом в соседних государствах. Разрушенные города, деревни, заводы и фабрики, голод. Во времена войны и смуты в этих странах наблюдался экономический спад до 20—30 процентов в год.

По оценкам экспертов, беспорядки в Казахстане, которые произошли в январе, нанесли экономике ущерб минимум в два-три миллиарда долларов. Продолжающийся в настоящее время вооруженный конфликт на Украине, а также последовавшие экономические санкции наносят ущерб мировой экономике, исчисляемый многими миллиардами долларов.

Беспорядки в Нукусе также нанесли ущерб экономике Узбекистана и Каракалпакстана, погибли люди, немало получивших ранения, поврежден ряд зданий и объектов. И все из-за беспорядков, спровоцированных группой заговорщиков. Братский каракалпакский народ знает, что один день ссоры отнимает сорок дней благословения.

Мудрый народ прекрасно понимает, что нельзя верить лжи, распространяемой бесчестными провокаторами. Он видит свое будущее с Узбекистаном, узбекским народом, чтобы вместе строить новый Каракалпакстан.

Никто не сможет свернуть узбек­ский и каракалпакский народы с великого пути совместного создания нового Узбекистана и нового Каракалпакстана.

Одил ОЛИМЖОНОВ,

доктор экономических наук, профессор