Узбекистан и Индия готовы наращивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства

28 июля текущего года в рамках визита правительственной делегации Республики Узбекистан в Индию заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провел переговоры с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Нарендра Сингх, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе встречи отмечалось, что за последние несколько лет двум странам удалось диверсифицировать торговлю в аграрном секторе, но до сих пор сохраняется значительный незадействованный потенциал.

Стороны сошлись во мнении о необходимости наращивания объемов товарооборота, в том числе путем создания дополнительных благоприятных условий для взаимного доступа продукции национальных сельхозпроизводителей на рынки двух стран. Узбекистан предоставил фитосанитарные разрешения на ввоз 6 наименований индийских товаров, включая бананы, манго, сою и рис. В свою очередь, индийская сторона рассматривает возможность предоставления разрешений для узбекской агропродукции, такой как виноград, гранат, яблоки, хурма, перец чили, помидоры, миндаль и арбуз.

В ходе переговоров обсуждены вопросы инвестиционных планов отдельных сельхозкомпаний. Так, в настоящее время индийская Indo Organics за счет прямых инвестиций намерена запустить в Наманганской области Узбекистана производство и переработку продукции сельского хозяйства. Выражена обоюдная готовность оказывать практическое содействие в реализации подобных технологичных проектов.

По итогам встречи стороны подчеркнули приверженность дальнейшему продолжению тесного сотрудничества для эффективной выработки новых проектов и реализации всех достигнутых договоренностей на практике.