Товарооборот Узбекистана со странами СНГ вырос за год почти на треть

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ вырос на 27,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,8 миллиарда долларов) - до 8,7 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период узбекский экспорт в страны СНГ составил 3,3 миллиарда долларов, а импорт – 5,5 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с другими странами в январе – июне 2022 года вырос на 35,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (11,6 миллиарда долларов) - до 15,7 миллиарда долларов.

В январе - июне 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана в целом вырос на 32,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18,5 миллиарда долларов) - до 24,5 миллиарда долларов.

Twitter: @NatavanRzayeva5