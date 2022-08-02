В Узбекистане планируют производство нового вида индустриального масла

БАКУ /Trend/ - АО "Узбекнефтегаз" планирует начать производство нового вида масла, используемого для промывки крупных компрессоров, передает Trend со ссылкой на пресс-службу узбекской компании.

Сообщается, что новый вид продукции будет получен в результате глубокой переработки на основе современных технологий пиролизного дистиллята, производимого на узбекско-корейском совместном предприятии "Uz-Kor Gas Chemical".

"В рамках проекта путем глубокой переработки 80 тыс. тонн пиролизного дистиллята, производимого ООО "Uz-Kor Gas Chemical", в среднем будет изготавливаться 15,9 тыс. тонн импортозамещающей продукции в год", - говорится в сообщении компании.

Кроме того, "Узбекнефтегаз" планирует в будущем экспортировать 50 процентов продукции в соседние страны, что позволит зарабатывать около 6,5 миллиона долларов в год. По предварительным оценкам, стоимость проекта составит 38,9 миллиона долларов.

Отметим, что Узбекистан станет первой страной в Центральной Азии, которая будет производить этот вид индустриального масла.