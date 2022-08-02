БАКУ /Trend/ - Узбекистан, Азербайджан и Турция должны формировать экономические коридоры.

Об этом сказал во вторник исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов на первой встрече министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Узбекистана и Турции в Ташкенте, передает Trend.

"Выступая в качестве узловых хабов в своих регионах, Узбекистан, Азербайджан и Турция не должны ограничиваться лишь функцией транзитных пунктов, а формировать экономические коридоры путем создания вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистических и сбытовых пунктов", - сказал Норов.

По его мнению, это позволит производить и поставлять на внешние рынки продукцию с высокой добавленной стоимостью.