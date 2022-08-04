В Узбекистане вырос объем ж/д перевозок

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане по итогам января - июня 2022 года вырос объем перевозок железнодорожным транспортом, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

С начала года АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") перевезло 4,39 миллиона пассажиров, что на 12 процентов больше по сравнению с январем - июнем 2021 года.

В то же время железнодорожным транспортом Узбекистана было перевезено в общей сложности 35,9 миллиона тонн грузов. Это на 1,9 процента больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Отметим, что в формирование современной транспортной инфраструктуры в Узбекистане вкладываются большие инвестиции, что способствует как комплексному развитию регионов, так и экономическому процветанию страны в целом.