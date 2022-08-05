В Узбекистане вырос объем перевозок воздушным транспортом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане по итогам января - июня 2022 года значительно вырос объем перевозок воздушным транспортом, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

С начала года авиатранспортом было перевезено 1,94 миллиона пассажиров, что в 1,8 раза больше по сравнению с январем - июнем 2021 года.

В то же время воздушным транспортом Узбекистана было перевезено в общей сложности 8,2 тысячи тонн груза. Это в 2,7 раза превышает показатель первого полугодия 2021 года.

Отметим, что в формирование современной транспортной инфраструктуры в Узбекистане вкладываются большие инвестиции, что способствует как комплексному развитию регионов, так и экономическому процветанию страны в целом.