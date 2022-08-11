Узбекистан за год увеличил производство животноводческой продукции

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане обнародовано производство животноводческой продукции по итогам января - июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период в Узбекистане было произведено 1,2 миллиона тонн мяса (в живом весе), 5,14 миллиона тонн молока и 3,41 миллиарда куриных яиц.

В стоимостном выражении производство продукции животноводства составило 72,6 триллиона сумов (6,5 миллиарда долларов США), что на два процента больше показателя января - июня 2021 года.

Удельный вес продукции животноводства в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Узбекистане составил 57,3 процента.

Отметим, что в Узбекистане государство оказывает целенаправленную поддержку развитию сельского хозяйства.