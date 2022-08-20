Обсуждены перспективы развития взаимодействия между Узбекистаном и Латвией

БАКУ /Trend/ - 19 августа текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел встречу с министром земледелия Латвии Каспарсом Герхардсом, прибывшим в Узбекистан в рамках визита латвийской правительственной делегации, передает Trend со ссылкой на узбекское Министерство инвестиций и внешней торговли.

В ходе встречи рассмотрены актуальные вопросы развития практического сотрудничества между двумя странами в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, инвестиций, торговли, транспорта и логистики, а также по другим приоритетным направлениям.

Стороны сошлись во мнении, что сельское хозяйство может выступить локомотивом дальнейшего расширения инвестиционного партнерства, а также способствовать наращиванию объемов двусторонней торговли.

Стороны обсудили перспективы организации работы в Латвии торговой миссии «Made in Uzbekistan» с участием представителей 50 компаний-экспортёров Узбекистана. В ходе работы миссии будет представлен производственный и экспортный потенциал Узбекистана в продовольственной, химической, текстильной, кожевенной, винной, фармацевтической и туристической отраслях.

Кроме того, узбекские предприниматели примут участие в B2B-переговорах с представителями бизнес-сообщества стран Балтии, Международной продовольственной выставке «Riga Food 2022» и в Узбекско-Латвийском бизнес-форуме в г.Риге.

Стороны также уделили внимание новым перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Обсуждены возможности для реализации новых проектов по производству фармацевтической продукции, развитию информационных технологий и высшего образования.

Планы взаимодействия на ближайшую перспективу также включают регулярный обмен опытом между профильными министерствами и ведомствами двух стран в части выращивания органической и сертификации пищевой продукции, а также переработки мяса птицы и рыбы.

По итогам встречи стороны договорились об активизации взаимодействия по продвижению рассмотренных проектов и инициатив.