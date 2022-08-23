Президент Республики Узбекистан принял делегацию Конгресса США

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22 августа принял делегацию США в составе конгрессменов Трента Келли и Дэрина Лахуда, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества.

Отдельное внимание уделено продолжению активных межпарламентских обменов и практического взаимодействия со штатами Миссисипи и Иллинойс, которые представляют конгрессмены.

С удовлетворением был отмечен достигнутый в последние годы высокий уровень двусторонних отношений. Расширяются продуктивные контакты и осуществляются взаимные визиты. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 53 процентов, с начала этого года – еще на 20 процентов. Увеличивается число успешно работающих на узбекском рынке американских компаний.

В качестве примера приведена плодотворная деятельность компании «Silverleaf» по развитию агрокластера в Джизакской области.

Глава государства высоко оценил плодотворную деятельность Кокуса по сотрудничеству с Узбекистаном, действующего в Конгрессе США.

Были также обсуждены вопросы наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства, промышленности и высоких технологий.

Достигнута договоренность об организации бизнес-миссий из указанных регионов США в Узбекистан.