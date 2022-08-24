Узбекистан и Литва наращивают сотрудничество в сфере транспорта и логистики

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с министром транспорта Республики Узбекистан Ильхомом Махкамовым изучила возможности транспортно-логистической инфраструктуры Литвы и провела переговоры с литовскими партнерами по вопросам развития этой сферы и перспективам сотрудничества.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта Узбекистана.

В ходе переговоров между министром транспорта Узбекистана Ильхомом Махкамовым и министром транспорта Литвы Мариусом Скуодисом были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного узбекско-литовского сотрудничества в сфере транспорта и логистики, взаимного предоставления скидок на грузоперевозки, создания благоприятных условий для национальных перевозчиков.

Мариус Скуодис подчеркнул, что Узбекистан – приоритетный партнер Литвы в Центральной Азии. Отмечено многолетнее успешное сотрудничество в транспортной и транзитно-логистической сферах и тенденция к росту объемов грузо и пассажиропотока между странами. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании практического взаимодействия в указанной сфере.

По итогам переговоров глав транспортных ведомств двух стран достигнута договоренность активизировать взаимодействие по линии профильных структур, логистических компаний и портов, а также начать совместную разработку новых механизмов партнерства, ориентированных на диверсификацию маршрутов экспортных поставок Узбекистана на европейском направлении.