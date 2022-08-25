Южная Корея реализует в Узбекистане проект по круглогодичному выращиванию клубники

БАКУ /Trend/ - 23 августа 2022 года в Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан состоялась встреча с представителями Корпорации корейского сельского сообщества (KRC), Корейским агентством по образованию, продвижению и информационной службе в области продовольствия, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (EPIS), передает Trend со ссылкой на узбекское министерство сельского хозяйства.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в рамках действующих и планируемых совместных проектов.

В ходе встречи подписано соглашение между Министерством сельского хозяйства РУ и EPIS о начале реализации нового проекта – «Внедрение современных корейских технологий для круглогодичного выращивания клубники» за счёт грантовых средств Правительства Республики Корея, предоставляемых по линии официальной помощи развитию (ODA).

Проект стоимостью 3,7 миллиона долларов будет реализовывается до декабря 2026 года.

С этой целью в Юкоричирчикском районе на территории Ташкентского областного Центра агроуслуг (AKIS) при Министерстве сельского хозяйства РУ будет построена современная теплица для выращивания клубники, работающая на солнечных батареях.

Кроме того, корейские специалисты построят и оборудуют рассадную теплицу и In vitro лабораторию для производства высококачественных саженцев клубники.

В ходе проекта будут организованы ежегодные взаимные визиты специалистов в области выращивания клубники для обмена опытом и повышения квалификации.

Проект окажет помощь в брендировании и маркетинговом продвижении узбекской клубничной продукции на внутреннем и внешних рынках.