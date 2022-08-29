В Узбекистане изучены текущее состояние и перспективы развития кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей

БАКУ /Trend/ - 28 августа текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев посетил ассоциацию «Узчармсаноат»,передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе презентаций руководством ассоциации представлена подробная информация о текущем состоянии и перспективах развития кожевенно-обувной отрасли.

Приведены такие данные: если в 2017 году предприятиями отрасли было реализовано 17 проектов стоимостью 18 миллионов долларов и создано 800 рабочих мест, то в 2021 году – 112 проектов на общую сумму 202 миллиона долларов с созданием 12 тысяч новых рабочих мест. Благодаря поддержке государства к 2026 году планируется реализовать 555 проектов стоимостью свыше 1 миллиарда долларов, за счет чего будет создано 50 тысяч новых рабочих мест.

Объёмы производства показали аналогичный рост: в 2017 году выпущено продукции на сумму 760 миллиардов сумов, в 2021-м - на 4,4 триллиона сумов, а в 2026 планируется произвести кожевенной и обувной продукции на 18,6 триллиона сумов. В части экспорта также наблюдается рост – так в 2017 г. на зарубежные рынки поставлено продукции на 105 миллионов долларов, в 2021г. – на 421 миллион долларов, а в 2026г. предприятия отрасли намерены экспортировать товаров на 1,2 миллиарда долларов.

В ходе детального анализа перспектив развития кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслей были озвучены проблемы и предложения в части качественной заготовки сырья, оптимизации производственного процесса, реализации проектов в составе кластеров, в малых промышленных зонахю

Кроме того, затронуты темы наращивания экспорта продукции, совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, участия предприятий из Узбекистана в специализированных международных выставках, финансирования инновационных проектов в отрасли, создания торговых центров в стране и крупных оптовых – за рубежом.

По итогам обсуждения руководству ассоциации поручено детально изучить озвученные вопросы и разработать дальнейшие шаги по комплексному развитию отрасли.