Внешнеторговый оборот Узбекистана значительно возрос

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2022 года внешнеторговый оборот Узбекистана вырос на 29,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21,8 миллиарда долларов) - до 28,1 миллиарда долларов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ в январе – июле 2022 года составил 10,4 миллиарда долларов, увеличившись на 26,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (8,2 миллиарда долларов).

Внешнеторговый оборот Узбекистана с другими странами в указанный период вырос на 30,6 процента по сравнению с январем - июлем 2021 года (13,6 миллиарда долларов) - до 17,7 миллиарда долларов.

В отчетный период экспорт товаров и услуг из Узбекистана составил 11,3 миллиарда долларов, а импорт – 16,8 миллиарда долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана в январе - июле 2022 года были Китай, Россия, Казахстан, Турция, Республика Корея, Кыргызстан и Туркменистан.

Twitter: @NatavanRzayeva5