Узбекистан укрепляет сотрудничество с Японией в сельскохозяйственной отрасли

БАКУ /Trend/ - В Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан состоялась встреча с официальной делегацией во главе с вице-президентом Японского агентства международного сотрудничества Наказавой Кейичиро, передает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

В ней приняли участие советник министра сельского хозяйства Алишер Шукуров и работники отрасли.

В ходе встречи были отмечены реформы, проводимые в сфере сельского хозяйства и продовольствия в Узбекистане, возможности внедрения современных рыночных механизмов и проекты, реализуемые Японским агентством.

Также были обсуждены текущие планы Узбекистана в области сельского хозяйства и продовольствия и отношения со странами-партнерами, международными организациями, а также статистические данные, относящиеся к отрасли.

На мероприятии г-н Наказава Кейчиро признал, что реформы, проводимые руководством Узбекистана, закладывают основу для расширения масштабов сотрудничества между двумя странами.

Также была представлена ​​информация о деятельности центров AKIS и ISCAD в Узбекистане и Стратегии развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы.

В завершение мероприятия было отмечено, что сотрудничество в сфере цифровизации сельского хозяйства, продовольственной безопасности, ветеринарии и животноводства, земельной реформы будет выгодным для обеих сторон, и по этим направлениям достигнута взаимная договоренность.