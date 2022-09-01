В Ташкенте 6 сентября состоится научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности

Заместитель директора ИСМИ Бобур Усманов о своевременности и важности предстоящего форума

В Ташкенте состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему 6 сентября научно-экспертному форуму Шанхайской организации сотрудничества по информационной безопасности.

Выступая на пресс-конференции, заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ) Бобур Усманов рассказал о своевременности и важности данного форума.

По его словам, мероприятие организуется в рамках практической реализации инициативы Президента Шавката Мирзиёева, выдвинутой 17 сентября 2021 года на Душанбинском саммите Совета глав государств-членов ШОС.

На заседании Президент Узбекистана, подчеркивая ключевые приоритеты активизации усилий по обеспечению мира и стабильности на пространстве ШОС, отметил важность обеспечения регулярного обсуждения текущей ситуации, согласования совместных мер противодействия вызовам и угрозам, в том числе в информационном поле.

«В этой связи глава нашего государства предложил провести экспертный Форум ШОС по информационной безопасности. Это позволит бы вырабатывать согласованные меры по адекватному реагированию на современные угрозы и вызовы в киберпространстве», - подчеркнул эксперт.

Говоря о потенциале государств-членов ШОС в обеспечении информационной безопасности, Бобур Усманов привел некоторые факты. Согласно Глобальному индексу кибербезопасности за 2021 год, Россия и Индия входят в первую десятку, а Китай и Казахстан находятся среди 40 стран. Индекс учитывает правовые, технические и организационные меры, а также потенциал развития и сотрудничество с другими государствами.

Отмечалось, что на сегодняшний день информационная безопасность обретает все большую значимость и в общей системе национальной безопасности Узбекистана и региональной стабильности. При этом трансграничный характер вызовов и угроз в данной сфере требует постоянного развития совместных действий на двустороннем, региональном и международном уровнях.

Своевременность и важность мероприятия заключается в том, что, несмотря на усилия стран, наблюдается обострение угроз информационной безопасности, включая рост активности экстремистских и террористических групп в виртуальном пространстве. В 2018-2021 годах государствами ШОС был ограничен доступ к более чем 500 тысячам террористическим Интернет-ресурсам.

В целях предотвращения активного рекрутинга граждан государств-членов ШОС в зоны террористической активности перекрыто 6 каналов переправки, заблокированы банковские счета более 5 тысяч лиц и 24 канала финансирования терроризма.

Организация экспертного форума также будет способствовать практической реализации Плана ШОС по взаимодействию в сфере международной информационной безопасности и использованию научного потенциала в противостоянии общим угрозам и вызовам в данном направлении.

В настоящее время завершается подготовка к проведению данного форума, который организуется Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Актуальность данной тематики подтверждается представительным составом участников. На форуме запланировано участие генсека ШОС Чжан Мина, директора Исполнительного комитета РАТС ШОС Руслана Мирзаева, а также ведущих экспертов профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов организации.

Узбекистан будет представлен на уровне руководящих лиц Администрации Президента, ответственных подразделений министерств по развитию информационных технологий и коммуникаций, иностранных дел, а также специализированных ведомств – Национального центра по правам человека, Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций, Центра развития информационных технологий и информационных ресурсов, «Узбектелеком», Центра кибербезопасности.

Мероприятие предполагает обсуждение широкого круга вопросов, включая сотрудничество в борьбе с угрозами в информационном пространстве, обеспечение прав человека в условиях борьбы с киберугрозами, расширение роли ШОС и укрепление взаимодействия государств в этой сфере.

«Экспертный форум позволит выйти на принятие скоординированных и взаимодополняющих мер в области информационной безопасности, что значительно повысит эффективность проводимой на данном направлении работы внутри государств ШОС», - заключил заместитель директора ИСМИ.