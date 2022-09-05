Узбекистанцам рекомендовали отложить поездки в Самарканд в дни саммита ШОС

Управление внутренних дел Самарканда объявило, что въезд в город будет ограничен с 14 по 17 сентября, и рекомендовало тем, кто планирует посетить Самарканд, отложить визит на другой день, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что данные меры приняты в связи с предстоящим в Самарканде саммитом Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, 16 улиц города будут закрыты для передвижения, в том числе для автомобилей. В исключительных случаях по этим улицам разрешено движение только машинам скорой помощи и аварийно-спасательных служб. Для транзитных транспортных средств будут организованы объезды.

Ранее сообщалось, что в городе усилены меры безопасности «в связи с приездом Путина на саммит».

Аэропорт Самарканда также будет закрыт 14-16 сентября. Кроме того, Управление народного образования области сообщило, что занятия в школах Самарканда начнутся 19 сентября.

Очередной саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Узбекистан, Россия, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Иран являются членами ШОС. Афганистан, Монголия и Беларусь имеют статус наблюдателей в организации.