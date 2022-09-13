Обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между узбекской нефтегазовой компанией и SOCAR

БАКУ /Trend/ - «Узбекнефтегаз» рассматривает перспективы дальнейшего сотрудничества с госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR, передает Trend во вторник со ссылкой на узбекские СМИ.

7-9 сентября текущего года делегация SOCAR посетила производственные объекты АО «Узбекнефтегаз». Данный визит был осуществлен в соответствии с дорожной картой, разработанной в целях расширения сотрудничества в сфере нефти и газа между двумя компаниями. В рамках визита была проведена презентация о нынешнем состоянии и перспективах развития сферы глубокой переработки нефти и газа в Узбекистане.

В ходе обсуждений были рассмотрены нефтегазохимические проекты, а также направления деятельности компании SOCAR.

Стороны обменялись мнениями по реформам, осуществляемым в направлении трансформации и цифровизации системы корпоративного управления, и опытом, достигнутым в ходе деятельности.

Члены делегации посетили производственные объекты завода «Uzbekistan GTL», Шуртанского газохимического комплекса и Шуртанского нефтегазодобывающего управления в Кашкадарьинской области, ознакомились с технологическими возможностями и производственными процессами предприятий.

Делегация SOCAR особо отметила вклад АО «Узбекнефтегаз» в нефтегазовую промышленность в регионе и в странах СНГ в целом.

По итогам визита стороны выразили готовность к продолжению совместной работы.