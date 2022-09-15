Саммит ШОС в Самарканде принесет практические и осязаемые результаты

Trend представляет интервью с руководителем отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Миланой Базаровой.



– Оценка двустороннего сотрудничества Узбекистана и Азербайджана в контексте последних договорённостей, достигнутых в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан.

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиевав июне этого года в Узбекистан стал важным индикатором межрегионального сближения – Центральной Азии и Южного Кавказа. Масштаб обозначенных ориентиров предстоящего двустороннего взаимодействия, а также установившиеся личные отношения лидеров наших стран, позволяет заключить, что Узбекистан и Азербайджан движутся навстречу крепнувшему многоплановому диалогу.

Достигнутые в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Узбекистан договорённости дали новые «вводные» для наращивания глубинных точек роста во взаимных отношениях. Мы вышли на подписание 18 документов и подписали Декларацию об углублении стратегического партнёрства и наращивании всестороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой. Она включила в себя около 40 направлений и предусматривает расширение торгово-экономического сотрудничества, производственной кооперации, эффективное использование транспортно-транзитного потенциала.

Бесспорно, что наши страны рассматривают друг друга как экономически перспективных партнёров, потенциал развития сотрудничества между которыми пока ещё не раскрыт в полную силу. Однако, приятно осознавать, что запрос на это имеется колоссальный, особенно со стороны крупного и малого бизнеса. Благодаря совместным усилиям только за последние пять лет товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном вырос почти в семь раз - с $17,1 млн до $118,8 млн. Если на начало 2022 года в Узбекистане действовало 178 компаний с азербайджанским участием, то в настоящее время их число возросло до 238.

Наши компании пока не так масштабно представлены на азербайджанском рынке – их число достигло 53.

Однако мы рассчитываем, что этот показатель будет неуклонно увеличиваться, особенно с учётом роста интереса азербайджанских инвесторов к Узбекистану. В 2021 году Узбекистаном было освоено $64,1 млн. азербайджанских инвестиций. В 2022 году ожидается освоение в размере 82,4 млн.

В двустороннем измерении имеются широкие возможности для кардинальной активизации взаимодействия, и это прежде всего «фактор взаимодополняемости экономик», который уже успешно используется. Считаем, что обоюдовыгодным для наших стран будет усиление работы по привлечению азербайджанских компаний к промышленной кооперации с узбекскими производителями в таких сферах, как текстильная промышленность, кожевенное производство, ювелирное дело и пр. Насколько нам известно, на азербайджанском рынке неуклонно растёт заинтересованность в присутствии узбекской продукции.

Одним из стержневых факторов успеха развития азербайджано-узбекских отношений является и то, что Узбекистан и Азербайджан объединены общностью подходов к стратегии внутреннего и внешнего развития. Ташкент и Баку являются единственными государствами на пространстве СНГ, которые не состоят ни в каких военно-политических блоках. В условиях, когда мир дробится на альянсы, Узбекистан и Азербайджан ведут «честную игру» с глобальными акторами, делая акцент на прагматичной диверсификации сотрудничества.

Такую роль во многом детерминирует поддержание руководством двух стран политической стабильности в Узбекистане и Азербайджане. Проводимые Ш.Мирзиёевым и И.Алиевым реформы «развиваются в унисон» с акцентом на продвижение рыночной экономики и гибкую интеграцию в глобальную финансовую систему.



– Роль транспортно-логистических проектов в укреплении двустороннего сотрудничества и развитии межрегионального взаимодействия.

Мы знаем какое приоритетное значение уделяет Азербайджан вопросам формирования разветвлённой системе транспортно-логистических коридоров. Могу сказать, что Узбекистан также выступает за развитие транспортной взаимосвязанности как важного фактора роста экономики страны. Сегодня 6,4% ВВП Узбекистана приходится на сферу транспортных услуг, 7,4% от общих инвестиций и почти 30% сферы обслуживания приходятся на долю транспорта. К 2030г. в планах увеличить пропускную способность транзитного потенциала в 4,4 раза и довести показатель до 6 млрд. тонн.

Исходя из общих интересов в этом ключевом сегменте расширение практического сотрудничества в области транспортных коммуникаций находится в центре повестки узбекско-азербайджанского взаимодействия.

Обладая схожими географическими преимуществами Азербайджан наряду с Узбекистаном, вместе имеют потенциал стать узловыми транспортными хабами в своих регионах. В рамках Транскаспийского железнодорожного коридора, наши страны выступают «стыковочными мостами» между Центральной Азией и Южном Кавказом, а если более шире, между континентами Европы и Азии.

Ташкент и Баку стремятся использовать все возможности чтобы нарастить взаимные грузоперевозки и повысить транзитный потенциал двух стран. В частности, изучаются возможности создания совместных агрологистических кластеров, ориентированных на переработку и экспорт сельскохозяйственной продукции. Сегодня мы продуктивно и взаимовыгодно используем транзитный потенциал железной дороги «Баку - Тбилиси – Карс», обеспечивающей выход узбекских товаров на мировой рынок. Насколько нам известно Азербайджан выразил заинтересованность в продлении железнодорожной магистрали «Китай -Кыргызстан – Узбекистан» до Каспийского моря, что позволит многократно увеличить транзитные возможности Транскаспийского коридора.

Перспективным видится наращивание грузоперевозок через международный морской порт Туркменбаши и Бакинский международный морской торговый порт, а также восстановление Зангезурского коридора. Узбекистан заинтересован в реанимации этого важного транзитного участка, рассматривая его как экономически бенефициарный проект, который на выходе принесёт выгоды всем без исключения участникам. Разблокирование данного маршрута станет опорой для решения спорных вопросов, станет фактором обеспечения мирного сосуществования двух народов и восстановления устойчивого мира в регионе.

Сотрудничество по указанным проектам способно послужить созданию единой транспортной сети между странами, обеспечить более глубокую интеграцию всех государств Центральной Азии и Кавказа в глобальные цепочки поставок и активное участие в международном транзите товаров.

– Оценка роли Узбекистана в деятельности ШОС. Как Узбекистан добился высокого признания в рамках ШОС?

Сегодня в СМИ мы видим различного рода спекуляции на тему того, что ШОС может стать своего рода «антитезой» Западу. Однако абсолютно очевидно, что главная роль Шанхайской Организации была и продолжает оставаться лишь созидательной, за что и выступает Узбекистан и что совершенно отчётливо было обозначено в опубликованной на днях статье Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева ««Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире».

Несмотря на свою внутреннюю «разношёрстность» с точки зрения стартового потенциала, уровня социально-экономического и политического развития, эта Организация сумела найти универсальную модель взаимоотношений.

Привлекательность ШОС в том, что она активно продвигает концепцию многогранного сотрудничества, не «исповедует» идеи блокового мышления и не направляет свою деятельность против других наций и народностей. Вместо этого Организация выявляет новые «точки роста» – на этот раз под игидой председательства Узбекистан ими станут развитие сферы транспорта, энергетики, продовольственная и экологическая безопасность, инновации, цифровая модернизация и «зеленая» экономика.

Я не зря указала эти сферы, потому что они отражают то насколько деполитизировано, экономически детерминировано Узбекистан подходит к развитию Шанхайской Организации. Мы исходим из того, чтобы сотрудничество в рамках ШОС могло принести ощутимые бонусы в "копилку" развития не только собственно нашей страны, но и партнёров Узбекистана. Наверное, именно это позволяет государствам без излишних опасений приобщаться к инициативам нашей страны.

Выдвинутые Узбекистаном приоритеты в период своего председательства я бы назвала призывом Ташкента к своим коллегам-членам ШОС переосмыслить ценность и многостороннего сотрудничества в условиях, нарастающих конфликтогенных явлений, множившихся разделительных линий во взаимоотношениях малых и больших стран. Только стремление к прагматичному диалогу, взаимное уважение, обоюдная готовность идти на встречу друг другу могут «сузить нарастающую пропасть» между государствами, «удержать мир» от той опасной черты, к которой он приближается.

Эта формула взаимоотношений представляется как никогда верной, а главное практичной с учётом того, что именно она легла в основу выработки как нашей региональной политики, так и отношений со странами на глобальной арене, в том числе в рамках сотрудничества с международными структурами.

Ожидания от предстоящего саммита ШОС в Самарканде связанны не только с определением дальнейшей траектории развитии ШОС как таковой. Мы рассчитываем, что это мероприятие, собрав на своей площадке интересы и чаяния стран, представляющих разные континенты в этот непростой период геополитических перемен, поможет каждому её участнику «увезти» с собой практические и осязаемые результаты.