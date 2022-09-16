Двусторонние отношения Узбекистана и России выведены на качественно новый уровень

БАКУ /Trend/ - Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и России Владимир Путин подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Церемония подписания документа состоялась по итогам прошедших плодотворных переговоров в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Декларация знаменует новый этап в развитии многопланового узбекско-российского сотрудничества. Документом отмечается придание связям характера особо тесного и динамичного сотрудничества.

Самаркандской декларацией предусматривается развитие сотрудничества по ряду конкретных направлений в политической, торгово-экономической, атомно-энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Всего договорно-правовая база между Узбекистан и Россией включает более чем 350 документов.