Обсуждена повестка дальнейших реформ в Узбекистане

БАКУ /Trend/- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 сентября принял своего советника по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государста.

На встрече были обсуждены достигнутые результаты и дальнейшие шаги в рамках экономических и управленческих реформ в Узбекистане.

Президент отметил необходимость продолжения тщательной совместной подготовки и последующей практической реализации преобразований по приоритетным направлениям.

Это, в частности, модернизация и повышение конкурентоспособности ключевых отраслей экономики, трансформация и повышение эффективности государственного управления, цифровизация всех сфер жизни общества, создание благоприятной инвестиционной и деловой среды, подготовка кадров новой формации.

Сума Чакрабарти выразил готовность и далее активно содействовать Правительству Узбекистана в этих вопросах.