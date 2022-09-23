В Узбекистане обсужден проект развития нового транспортного коридора

БАКУ /Trend/- В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с делегацией Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в ходе которой обсуждены вопросы развития транспортного коридора «Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия» посредством порта Чабахар.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

На переговорах достигнута договорённость о разработке технико-экономического обоснования нового транспортного маршрута, создаваемого в связи с необходимостью обслуживания растущего объема торговли Узбекистана и Индии, который в ближайшей перспективе достигнет 1 миллиарда долларов.

Маршрут также призван обеспечить непрерывность поставок продукции в рамках товарооборота стран Центральной Азии и Индии, в свою очередь, стремящегося к отметке 3,2 миллиарда долларов в год.