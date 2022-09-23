Узбекистан и Литва намерены вывести сотрудничество в сфере транспорта на новый уровень

БАКУ /Trend/ - 22 сентября, в министерстве транспорта Узбекистана состоялась встреча с представителями делегации Министерства иностранных дел Литвы, передает Trend со ссылкой на министерство транспорта.

На встрече, состоявшейся под руководством заместителя министра транспорта Абдусамата Муминова и заместителя министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменоса, обсуждались вопросы развития сотрудничества в транспортной сфере.

Представители обеих сторон особо подчеркнули, что между странами имеются все условия для вывода сотрудничества в области транспорта и логистики на новый уровень, эффективное использование возможностей является выгодным для обеих сторон.

В ходе встречи стороны договорились до конца текущего года провести заседание Совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок, организовать визит министра транспорта и коммуникаций Литвы в Ташкент в первой половине 2023 года.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с упрощением визового режима для национальных перевозчиков. По итогам встречи стороны определили задачи, которые будут реализованы в будущем в рамках обсуждаемых направлений сотрудничества.