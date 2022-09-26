Узбекистан укрепляет инвестиционный потенциал регионов

БАКУ /Trend/ - Заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев принял руководство компании International Development Ireland (IDI,Республика Ирландия), передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

Группа экспертов в течение последнего года осуществляла работу по развитию инвестиционного потенциала Бухарской и Хорезмской областей.

Представители компании представили отчёты о проделанной работе по первому блоку в рамках контракта, заключенного между Центром разработки инвестиционных проектов при МИВТ и IDI.

В частности, отмечено, что компанией разработаны комплексные Стратегии развития инвестиционного потенциала Бухарской и Хорезмской областей, завершено обучение по программе повышения квалификации по привлечению ПИИ в очном и онлайн формате для руководства и сотрудников Министерства и организаций, ответственных за сферу привлечения инвестиций. Участие в занятиях приняли эксперты Агентства привлечения инвестиций Республики Ирландия.

Специалистами компании при содействии глав Бухарской и Хорезмской областей, также открыты региональные офисы IDI, завершена оценка инвестиционных возможностей 25 компаний в обеих областях. 620 инвесторов оповещены об имеющихся региональных возможностях, 16 из них проявили интерес и начали переговоры по реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.

Речь идет о сферах медицинского и гостиничного обслуживания, производства пищевых продуктов, животноводства, выпуска и реализации готовой текстильной продукции, строительных материалов, медицинских изделий.

По итогам встречи представители компании выразили готовность продолжить деятельность в Узбекистане. IDI будет выработана и представлена концепция дальнейшей деятельности в том числе, в направлении трансформации и повышения эффективности деятельности территориальных структур Министерства, которая будет рассмотрена в ходе последующих переговоров.