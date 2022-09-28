В Узбекистане рассмотрен ход реализации проектов с привлечением средств МФИ

БАКУ /Trend/ - Агентством по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана совместно с Азиатским банком развития (АБР) и Всемирным Банком (ВБ) проведены совещания, посвященные анализу хода реализации текущих проектов, реализуемых в Узбекистане с привлечением средств международных финансовых институтов, передает Trend со ссылкой на МИВТ.

Так, в ходе совещания с АБР, состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи, отмечалось, что текущий портфель банка в Узбекистане состоит из 21 проекта на общую сумму 3,3 миллиарда долларов, реализуемых в таких социально-значимых направлениях, как благоустройство населённых пунктов и инфраструктурное развитие, расширение доступа населения к чистой питьевой воде, здравоохранение и других сферах.

Рассмотрен ход реализации каждого проекта, в том числе с позиций исполнения сетевых графиков на каждом этапе имплементации.

В аналогичном конструктивном духе прошли переговоры с представителями Всемирного Банка (ВБ). В ходе личной встречи стороны проанализировали проекты, осуществляемые в стране при содействии ВБ.

ВБ финансирует в Узбекистане 28 проектов на общую сумму 4,9 миллиарда долларов в таких приоритетных направлениях, как сельское и водное хозяйство, транспорт, энергетика, урбанизация, образование и здравоохранение.

В ходе встречи был выдвинут ряд конструктивных предложений по улучшению процессов управления проектами, включая закупку оборудования и материалов, а также дальнейшее развитие профессиональных навыков и знаний сотрудников министерств и ведомств, ответственных за их реализацию.

По итогам совещаний были утверждены соответствующие «Дорожные карты», в которых нашли своё отражение конкретные сроки реализации проектов и определены ответственные руководители министерств и ведомств, получившие адресные поручения по обеспечению освоения выделенных финансовыми институтами средств и своевременной сдачи проектов в эксплуатацию.