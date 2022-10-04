В Узбекистане проведена встреча с региональными экспертами МФК

БАКУ /Trend/ - 3 октября текущего года в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ) проведено совещание, посвящённое вопросам дальнейшего совершенствования системы координации и управления особыми экономическими зонами в стране, передает Trend со ссылкой на МИВТ.

В совещании приняли участие заместитель министра инвестиций и внешней торговли Олимхон Рустамов, региональный координатор консультационной программы Международной финансовой корпорации по созданию новых рынков в Центральной Азии Тарик Шахович, региональный эксперт Международной финансовой корпорации по вопросам свободных экономических зон Крейг Гизе.

В ходе встречи были обсуждены предложения по созданию рабочей группы в составе экспертов Международной финансовой корпорации, представителей министерств и ведомств в целях разработки проекта новой редакции Закона об особых экономических зонах на основе международного опыта.

По итогам обсуждения было принято решение включить в состав рабочей группы представителей Управления по развитию особых экономических зон и Юридического управления Министерства.