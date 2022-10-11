В Узбекистане прошел последний тур Международного чемпионата по дебатам (ФОТО)

Согласно меморандуму, недавно подписанному между Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС) и Агентством по делам молодежи Узбекистана, при организации обеих структур и партнерством Союза Молодежи Узбекистана, Центра Поддержки Молодых Бизнесменов Узбекистана и Ташкентского Вестминстерского Международного Университета, в городе Ташкент состоялся очередной тур Международного Чемпионата по Дебатам ЕРЦ Молодежного Форума ОИС. Следует отметить, что это последнее мероприятие, проводимое в рамках программы Международного Чемпионата по Дебатам, проводимого ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в этом году.

В этом чемпионате по дебатам, проводимом на английском языке, приняли участие команды, выбранные за их особый талант и активность, представляющие 8 вузов, действующих в Ташкенте, таких как Сингапурский Институт Развития Менеджмента, Вестминстерский Международный Университет, Университет Дружбы, Вебстерский Университет, Государственный Юридический Университет. На мероприятии в основном велись дебаты на такие темы, как «влияние развития искусственного интеллекта на человечество», «продвижение биткойна и других криптовалют», «современные технологии, ведущие к безработице» и «положительное влияние технологического развития на жизнь человека».

Ташкентский Государственный Юридический Университет, будучи выбранным командой-победителем чемпионата по дебатам, был награжден призами, а также и правом на участие в Международном чемпионате по дебатам, который планируется быть проведённым в ближайшее время. «Лучший» спикер чемпионата был награжден специальным подарком.

К концу мероприятия Айдан Багирли, сотрудник ЕРЦ Молодёжного Форума ОИС, зачитала поздравительное письмо, адресованное победителям и молодым участникам, проявившим особую активность, от имени генерального директора организации Вусала Гурбанова.

Следует отметить, что данный международный проект, который направлен на повышение интеллектуального уровня и лидерских качеств молодежи на пространстве ОИС, сначала проводится на национальном этапе для каждой страны, а затем проводится на международном уровне с участием команд-победителей из каждой страны. По инициативе ЕРЦ Молодёжного Форума ОИС этот проект впервые был проведен на национальном уровне в феврале этого года в Азербайджане. Основываясь на опыте, полученном в Азербайджане, было принято решение организовать эти соревнования в других странах в ближайшие месяцы со стороны ЕРЦ Молодёжного Форума ОИС.

Следует отметить, что в этом году чемпионаты по дебатам были проведены в Азербайджане, Татарстане (РФ), Кыргызстане и Казахстане.