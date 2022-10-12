Обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Узбекистаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - 11 октября текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Узбекистан Тимоти Торлотом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе беседы обсужден прогресс, достигнутый в рамках двустороннего сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия в инвестиционной и торгово-экономической сферах.

Отмечен последовательный рост объёмов взаимной торговли, увеличившийся за январь-август текущего года на 30 процентов, в том числе за счёт получения Узбекистаном статуса бенефициара Расширенной схемы GSP, что также позволило диверсифицировать и увеличить объёмы экспорта на рынок Великобритании более чем на 50 процентов.

Достигнута договорённость о подготовке концепции цифровой экосистемы, развитии цифровой инфраструктуры на основе лучших практик Великобритании для повышения качества узбекских товаров и услуг и продвижения их на внешних рынках.

Рассмотрены перспективы расширения инвестиционного присутствия британских компаний в Узбекистане. Речь шла о таких отраслях, как сельское хозяйство, фармацевтика, текстильная промышленность, а также IT-сектор и зеленая экономика.

В данном ракурсе выражены взаимные намерения принять совместные практические меры по улучшению инвестиционного климата, повышению эффективности реализации проектов и разработке долгосрочной стратегии инвестиционной привлекательности Узбекистана.

В отдельном порядке обсуждены возможности по укреплению регионального взаимодействия. Подчёркнута необходимость активизации диалога в формате С5+1 для развития торговли и инвестиций, транспорта и коммуникаций, энергетического сотрудничества и смягчения негативных последствий экологического кризиса в регионе Аральского моря.

По итогам переговоров была выражена приверженность продолжению активного и постоянного диалога по всем обсужденным направлениям в целях укрепления многопланового взаимодействия между двумя странами.