WizzAir Abu Dhabi запустит рейсы в Самарканд

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания WizzAir Abu Dhabi запустит рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) в Самарканд (Узбекистан), передает Trend в четверг со ссылкой на компанию.

Согласно информации, рейсы будут выполняться с 13 декабря два раза в неделю — по вторникам и субботам.

«Центральная Азия является ключевым развивающимся рынком для Wizz Air Abu Dhabi», - сказал управляющий директор компании Майкл Берлуис.

По его словам, маршрут будет обслуживать самолёт Airbus A321neo, приобретённый компанией недавно.

Ранее отмечалось, что WizzAir Abu Dhabi собирается организовать полёты в Ташкент.