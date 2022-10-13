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WizzAir Abu Dhabi запустит рейсы в Самарканд

Узбекистан Материалы 13 октября 2022 13:44 (UTC +04:00)
WizzAir Abu Dhabi запустит рейсы в Самарканд

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БАКУ /Trend/ - Авиакомпания WizzAir Abu Dhabi запустит рейсы из Абу-Даби (ОАЭ) в Самарканд (Узбекистан), передает Trend в четверг со ссылкой на компанию.

Согласно информации, рейсы будут выполняться с 13 декабря два раза в неделю — по вторникам и субботам.

«Центральная Азия является ключевым развивающимся рынком для Wizz Air Abu Dhabi», - сказал управляющий директор компании Майкл Берлуис.

По его словам, маршрут будет обслуживать самолёт Airbus A321neo, приобретённый компанией недавно.

Ранее отмечалось, что WizzAir Abu Dhabi собирается организовать полёты в Ташкент.

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