Узбекистан и США готовы наращивать экономическое партнёрство

БАКУ /Trend/ - 17 октября текущего года заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провёл встречу заместителем министра торговли США Марисой Лаго.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В ходе переговоров было обсуждено текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами.

В данном контексте рассмотрены перспективы расширения инвестиционного взаимодействия, также демонстрирующего поступательное развитие - за последние несколько лет количество предприятий с участием капитала США в Узбекистане увеличилось в два раза до 315 единиц.

Достигнута договорённость ускорить процесс подписания двустороннего инвестиционного Соглашения и активизировать сотрудничество по привлечению американских компаний и финансовых институтов для реализации совместных проектов в Узбекистане в таких сферах, как горнодобывающая, химическая и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство, текстильная промышленность и другие.

Обсуждены перспективы увеличения объёмов двустороннего товарооборота. Стороны отметили положительную динамику во взаимной торговле, увеличившуюся на 53 процента до почти полумиллиарда долларов в 2021 году и ещё на 8,7 процента в период с января по август 2022 года. Была выражена готовность к продолжению совместной работы по созданию условий для дальнейшего увеличения объёмов узбекско-американского товарооборота, в том числе оказанию финансовой и технической поддержки процесса диверсификации транспортных коридоров в целях увеличения объёмов двусторонних поставок продукции.

Выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую США в процессе вступления Узбекистана в ВТО, в частности, посредством реализации проекта технической помощи USAID. Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в целях скорейшего присоединения Узбекистана к этой организации.

По итогам переговоров, стороны выразили приверженность продолжению активного и постоянного диалога по всем обсужденным вопросам для максимальной реализации потенциала экономического сотрудничества между Узбекистаном и США.