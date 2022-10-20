Президент Узбекистана обозначил приоритетные направления многопланового сотрудничества с Евросоюзом

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 19 октября принял специального представителя Евросоюза по Центральной Азии Терхи Хакалу, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-европейских многоплановых отношений и укрепления регионального взаимодействия. Состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке.

Особое внимание уделено развитию конструктивного политического диалога, продвижению программ и проектов взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, а также в области экологии, образования и туризма.

В начале встречи спецпредставитель ЕС подчеркнула, что в Евросоюзе высоко оценивают и неизменно поддерживают продолжение программы необратимых реформ в Новом Узбекистане, направленных на дальнейшее углубление демократических и социально-экономических преобразований в стране.

С удовлетворением отмечен многогранный и динамичный характер двусторонних отношений, которые в последние годы вышли на качественно новый уровень.

Свидетельством этому являются принятие обновлённой Стратегии ЕС по Центральной Азии, предоставление Узбекистану статуса бенефициара системы «GSP+», а также парафирование Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Плодотворно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Только за 9 месяцев этого года взаимная торговля выросла на 15 процентов. Объем экспорта узбекской продукции в страны ЕС увеличился на 70 процентов. Количество совместных проектов и предприятий в Узбекистане превысило 1 тысячу.

С участием европейских инвесторов реализуются проекты в высокотехнологичных отраслях, таких как энергетика и автомобилестроение, сельском хозяйстве и других направлениях.

В ходе беседы была подчеркнута важность разработки и реализации программ, направленных на содействие устойчивому развитию и укреплению региональной взаимосвязанности.

В качестве приоритетных сфер определены сектор транспорта, инновации, цифровизация, «зеленая» экономика, альтернативная энергетика и рациональное водопользование, инклюзивное образование.