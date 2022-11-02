Определены задачи, связанные с популяризацией узбекского языка за рубежом - Иномжон Азимов

БАКУ /Trend/ - Определены специальные задачи, связанные с популяризацией узбекского языка за рубежом.

Об этом сказал Trend в среду директор Центра по обучению основам делопроизводства на государственном языке и повышению квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Иномжон Азимов.

По его словам, исходя из этих задач, создаются клубы узбекоязычных друзей при посольствах за рубежом. На базе этих клубов основной задачей является популяризация культуры узбекского языка. Для выполнения этих задач проводится большая работа. В Азербайджане проводится большая работа в направлении открытия клубов друзей узбекского языка и сотрудничества с высшими учебными заведениями для популяризации узбекского языка в стране.

«Следует отметить, что в Кабинете министров по распоряжению Президента создан отдельный департамент. Это отдел духовности и развития государственного языка. Этот отдел занимается повышением статуса узбекского языка, развитием узбекского языка и популяризацией его в зарубежных странах», - сказал Азимов.

По словам директора центра, в настоящее время в Узбекистане в равной степени используются две письменности: как кириллица, так и латиница. На основании решения Кабинета министров Узбекистана с 1 января 2023 года страна полностью перейдет на латиницу.

«Согласно указу Президента Республики Узбекистан о развитии государственного языка, с 2020 года каждый год 21 октября отмечается как праздник узбекского языка. Кроме того, согласно указу Президента утверждена концепция развития узбекского языка до 2030 года», - сказал Азимов.

Он также отметил, что за рубежом ведется большая работа по развитию узбекского языка.