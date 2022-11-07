В Узбекистане и Азербайджане проводится большая работа по взаимному изучению госязыков - Азизбек Эминов

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане и Азербайджане проводится большая работа по изучению государственных языков друг друга.

Об этом сказал Trend директор Фонда по развитию узбекского языка Азизбек Эминов.

Он отметил, что были подписаны меморандумы о сотрудничестве между академиями наук Узбекистана и Азербайджана. Также проведен ряд мероприятий по обмену опытом.

По словам Эминова, Фонд развития узбекского языка при Кабинете министров осуществляет ряд мероприятий по развитию узбекского языка не только в Узбекистане, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«В частности, перед нами стоит такая основная задача, как подготовка и издание словарей на узбекском языке», - сказал он.

Эминов отметил, что в настоящее время в мире насчитывается около 70 миллионов человек, говорящих на узбекском языке.

«Мы доставляем книги этим людям через посольства Узбекистана во всех странах, в числе которых Азербайджан, Турция, Россия. Кроме того, мы представим толковые словари узбекского языка в Америке, ряде других стран и доставим их тем, кто уже знает узбекский язык, и тем, кто интересуется узбекским языком», - добавил он.