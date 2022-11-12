Российская авиакомпания увеличит количество рейсов в Самарканд

БАКУ /Trend/ - Российская авиакомпания Utair увеличит количество рейсов в Самарканд, передает Trend в субботу со ссылкой на компанию.

Согласно информации, с 14 ноября Utair будет выполнять дополнительный рейс из Москвы в Самарканд. Рейсы будут выполняться по понедельникам.

«В результате количество рейсов Utair между Москвой и Самаркандом достигнет 4 в неделю. Рейсы будут выполняться в понедельник, вторник, среду и субботу», - говорится в сообщении.

Отметим, что авиакомпания выполняет полеты в такие города Узбекистана, как Бухара, Самарканд, Ташкент и Фергана.