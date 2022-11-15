В Узбекистане внедрены более открытые формы реализации государственных активов - экономист

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана сделало значительный шаг в приватизации организаций стратегического характера, а также продажи доли государства в высоко прибыльных отраслях экономики.

Об этом сказал Trend во вторник независимый экономист, исследователь Улугбек Камалетдинов.

По его словам, реформы в сфере защиты частной собственности позволили в значительной мере сократить присутствие государства в экономике, внедрить более открытые формы реализации государственных активов, в том числе через открытые онлайн-площадки, впервые установить частную собственность на несельскохозяйственные земли.

По его словам, земли начали участвовать в экономическом обороте и превратились в актив при получении кредитов и других инвестиций.

Камалетдинов отметил, что реализация Программы приватизации в Узбекистане должна в значительной мере ускорить уход государства из сфер экономики, где уже присутствует конкуренция частных компаний.

"Однако сохраняются проблемы с большим количеством "квази-государственных" частных компаний, где контрольный пакет оставлен за государством, а также унитарных предприятий, которые продолжают работать в сферах, где уже сформирована конкурентная среда, имея преимущества перед частными компаниями", - добавил он.