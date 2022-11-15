Президент ЕБРР посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо посетит Узбекистан 16-18 ноября для встречи с представителями правительства, участия в заседании Совета иностранных инвесторов и Самаркандской конференции по связям между ЕС и Центральной Азией: Global Gateway, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу банка.

Согласно информации, в рамках двухдневной программы президент Рено-Бассо проведет встречи с высшим руководством Узбекистана, а также с представителями гражданского общества.

Президент ЕБРР будет сопредседательствовать на первом пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, который станет важной платформой для диалога между иностранными инвесторами и властями Узбекистана, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на Самаркандской конференции по связям между ЕС и Центральной Азией Одиль Рено-Бассо расскажет о необходимости определения наиболее устойчивых транспортных связей между государствами Центральной Азии и Европой, поскольку существующие торговые коридоры нарушаются из-за геополитических событий.

В 2021 году ЕБРР инвестировал почти 690 миллионов долларов в 22 проекта в Узбекистане, что делает его крупнейшим получателем финансирования Банка в регионе второй год подряд. На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 3,78 миллиарда евро в 119 проектов в Узбекистане.